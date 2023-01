María Grazia Gamarra da vida a Macarena Montalbán en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / María Grazia Gamarra | Fotógrafo: Giuseppe Falla

Los seguidores de "Al fondo hay sitio" no esperarán mucho para ver la décima temporada, que llegará a la pantalla chica el próximo 9 de enero. Por eso, algunas novedades van saliendo a la luz antes de su estreno, como la que este miércoles adelantó la actriz María Grazia Gamarra sobre su personaje.

A lo largo de la novena entrega, Macarena Montalbán y Joel González (Erick Elera) han ido tejiendo una amistad en la que puede notarse una buena química. Sin embargo, de acuerdo con la actriz, todavía no es momento para pensar en un vínculo más fuerte entre los dos.

"Siento que hay una atracción, pero no un cariño entre ambos. Y como han sufrido anteriormente, no demuestran nada. Hay aún mucho por escribir y no creo que haya romance, al menos por ahora. Pero Macarena es una chica con hartos vacíos y, por eso, creo que tiene una mejor relación con los González, pues no tiene tantos prejuicios", dijo al diario Trome.

María Grazia Gamarra: "Macarena es una loca totalmente demente"

Para María Grazia Gamarra, hay una distancia entre la personalidad de su personaje y la suya. "Yo soy súper tímida, muy tranquila", afirmó, "pero Macarena tiene la chispa, es una loca totalmente demente... puedo decir que tiene cosas mías, pero a la N potencia y eso me permite jugar mucho. Puede que dé risa o no, pero no hay miedo al ridículo", afirmó.

Su personaje conoció al de Erick Elera de manera azarosa, luego de que él la ayudara a salir de un apuro en el que terminó cubierta de cemento. A partir de entonces, esta dupla vive una suerte de amor no correspondido que tiene visos de nunca llegar a concretarse. Esto produce escenas humorísticas que le permite a Gamarra jugar con Montalbán.

"Erick es un partner súper chévere, con una cancha increíble, hay mucha química y siempre está jugando con un personaje que es parte de él. Eso para mí es bacán para poder desarrollarme", indicó.

No descarta ser madre otra vez

Pese a las "extenuantes" horas de grabación en "Al fondo hay sitio", María Grazia Gamarra admitió que su pareja, el extenista Heinz Gildemeister, es un apoyo constante. "No hubiese vuelto sin tener la ayuda de mi esposo, quien entiende perfectamente mi trabajo y juntos hacemos un buen equipo", señaló.



Según ella, ambos se complementan "muy bien". De ahí que no descarte en ampliar su familia, compuesta a la fecha por dos hijas. "Por ahora estamos bien con las dos pequeñas, además, que me encuentro trabajando en la serie... pero en un futuro no descarto tener otro bebé", afirmó.

Antes de ingresar a "Al fondo hay sitio", la actriz ya había regresado a la pantalla chica en "Luz de luna". Durante un tiempo, María Grazia Gamarra estuvo alejada de las cámaras, pero con la teleserie que ahora lidera el guionista Gigio Aranda parece que todavía tiene para rato.

