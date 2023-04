‘Al fondo hay sitio’: Nataniel Sánchez contó que perdió un papel en Prime Video por no decir que protagonizó la famosa serie peruana | Fuente: Instagram

Desde hace varios años, que coincide con el fin de las primeras 8 temporadas de Al fondo hay sitio, la actriz Nataniel Sánchez radica en España. En esos nuevos rumbos, la intérprete de Fernanda de las Casas contó que perdió un papel en Prime Video al no decir en el casting que “he sido protagonista en esta serie de televisión”, durante un casting para un proyecto de la plataforma de streaming.

“Mira lo tímida que soy, a pesar de tantos años trabajando, en vez de decir: "He sido protagonista en esta serie de televisión", nunca lo dije”, contó Sánchez a La banca en 2022.

De acuerdo a sus declaraciones, Nataniel no dijo nada por timidez y solo habló de manera general sobre su trabajo en proyectos de teatro, cine y televisión.





Peter y su supuesta muerte en 'Al fondo hay sitio'

‘Al fondo hay sitio’ emitió un episodio que sorprendió a muchos: el mayordomo Peter McKay, interpretado por Adolfo Chuiman, se había convertido en una víctima más de Claudia Llanos, la conocida Mirada de Tiburón, personaje interpretado por Úrsula Boza.



Sobre la supuesta muerte de Peter, su compañera Yvonne Frayssinet, quien da vida a Francesca Maldini, reveló que llamó a Chuiman cuando se enteró lo que había pasado con su personaje en la ficción. “Lo llamé y le dije: ‘Adolfo, no puedes irte. No me hagas esto’”, dijo.



“Nosotros tenemos trabajando juntos desde el 2008. Imagínate todos los años que han pasado. Es un hombre adorable, caballero, gracioso y gentil. Es un lindo. Yo lo extraño, ya lo estoy extrañando mucho”, dijo a diario El Popular.

