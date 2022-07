Mónica Sánchez explicó por qué su voz ha cambiado, lo cual ha sido notado por los seguidores de "Al fondo hay sitio" | Fuente: Instagram / Mónica Sánchez

Tras el retorno de “Al fondo hay sitio”, sus seguidores no han dejado pasar un detalle: la voz de “Charito” ha cambiado. Mónica Sánchez, que se presentó en “El reventonazo de la Chola" como su personaje de la serie, explicó las razones de este cambio, y también contó cuáles son los episodios más fuertes que ha vivido su personaje.

Sobre esto último, respondió que han sido dos los momentos que marcaron un quiebre en la vida de “Charito”: “Uno como madre, que fue la pérdida de mi Grace, un momento pero fulminante; y otro ya como mujer, que fue cuando yo finalmente decido apostar por el amor, con Raúl, y el día del matrimonio aparece Lucho, que no estaba muerto”.

¿Por qué ha cambiado la voz de “Charito”?

Mónica Sánchez, personficando a “Charito”, su personaje de “Al fondo hay sitio”, también habló sobre su cambio de voz, al ser preguntada al respecto por la Chola Chabuca. “Como Charito, les voy a decir que a mi intérprete, a Mónica, le dio una faringitis hace tres meses y se quedó con la voz así”, confesó la madre de Joel y Jaimito.

Asimismo, señaló que cuando su personaje llegó no podía entonar sus clásicas canciones, porque la voz era demasiado grave; sin embargo, reveló que le está empezando a gustar esta voz. “Entonces, llegué yo, y de pronto tenía unos graves que no sabía cómo manejar; no podía cantar ‘La malagueña’ con las alturas de antes y me estoy adaptando, pero ¿saben algo? Me está gustando, porque me saca un lado más sensual, así que estoy feliz con esa nueva voz”.

"Al fondo hay sitio": Ilustrador peruano recrea a los personajes de la serie al estilo de Los Simpson

La fiebre por el regreso de "Al fondo hay sitio" en su novena temporada, motivó al ilustrador peruano Wilder Pallarco a recrear a los Gonzáles y los Maldini al estilo de Los Simpson. A través de sus redes sociales, el artista compartió su trabajo como una forma de mostrar su admiración por los personajes de la serie.

De esta manera se puede apreciar a don Gilberto, Teresita, Peter, doña Francesca, Joel y Charito en el universo animado de la familia amarilla, causando fascinación entre los fanáticos, incluso de los propios actores, quienes no dudaron en elogiar la creatividad del ilustrador.

Mediate su cuenta de Tik Tok, Pillarco se confesó fanático de "Al fondo hay sitio" y comentó que al ver el impacto que causó el regreso de la serie a la televisión comenzó a evaluar la posibilidad de recrear los personajes en el universo de Los Simpson.

"Comencé con Joel y luego con Teresita y así con los demás personajes. Para mí es una forma de rendirles homenaje por todos los buenos momentos que disfruté en las primeras temporadas. Ahora ya me estoy enganchando nuevamente con la historia", expresó.

