Andrea Aguirre empezó como un personaje recurrente en 'Al Fondo Hay Sitio', pero pronto ganó protagonismo en las primeras temporadas de la serie. | Fuente: América TV

Natalia Salas causó sorpresa entre sus seguidores luego de volver a Al Fondo Hay Sitio. La actriz peruana se puso nuevamente en la piel de Andrea Aguirre durante la emisión del capítulo 81 de la novena temporada de la serie. Su reaparición se dio cuando Joel Gonzales -interpretado por el actor Erick Elera- decidió comunicarse con ella como parte de un plan para ir al encuentro de sus exparejas.

Andrea Aguirre fue un personaje recurrente, pero pronto ganó protagonismo en las primeras temporadas de la serie. Fue asistente de producción de Raúl Del Prado (Christian Thorsen) y enemiga de Fernanda De Las Casas (Nataniel Sánchez). Tuvo un romance con Joel en más de una oportunidad. Al hacer su aparición en la serie, se siente atraída y obsesionada de él y trata de una y mil maneras de que la ame como a Fernanda.

"No puedo creer que me llames después de nueve años... ¿qué te has creído para llamarme, pedazo de bicho insensible? Yo era una chica normal y saludable de la mente antes de conocerte, pero tú me volviste tóxica", fue la respuesta de Andrea ante la sorpresiva llamada de Joel.

Hace unos días, Natalia Salas ya había dado pistas sobre su reaparición en Al Fondo Hay Sitio. Mientras compartía detalles de su proceso de quimioterapia, debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado, la actriz invitó a sus seguidores a estar atentos al programa.

"Otra cosita que podría contarles es que ya tengo mi cita programada para el día lunes, empiezo mis quimioterapias, así que con todo. Y bueno, la otra cosita podría ser: miren Al Fondo Hay Sitio", dijo en una de sus historias de Instagram.

Se alista para sus sesiones de quimioterapia

Natalia Salas decidió cortarse el cabello para recibir las quimioterapias contra el cáncer de mama. A pesar que no se rapó, llegó a dejarlo hasta las mejillas.

‘Haciéndome cargo’, escribió la artista en sus redes sociales. Sin perder su sentido del humor, publicó sus videos junto a su pareja Sergio Coloma imitando diversos clips de TikTok.

Según dijo, se rapará el cabello luego de la primera sesión que se realice, ya que no desea ver cómo va cayendo después: "Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo... ".

"Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso", añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.