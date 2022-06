"Al fondo hay sitio": Natalie Vértiz será parte de la nueva temporada. | Fuente: Instagram

En el avance del capítulo de 'Al fondo hay sitio' que se verá el lunes, aparecerá Natalie Vértiz como la rival de Teresita en la novena temporada. La esposa de Yaco Eskenazi será la nueva novia de Richard Wilkinson, personaje que Paco Bazán encarnó en los episodios anteriores.

“Hola, Teresa, ¿verdad? Richard me ha hablado un montón de ti, me moría por conocerte. Yo soy Estefanía”, se le escucha decir a la ex Miss Perú.

Según el hijo de Teresita, quien pidió estar algunos días al lado de Estefanía, dijo que era una chica muy linda y que le gusta leer el Wall Street Journal con él, hecho que la dejó sorprendida.

El personaje de Natalie Vértiz se desarrollará desde este lunes en 'Al fondo hay sitio' y aún no se conoce detalles de sus intenciones.

'Al fondo hay sitio' lidera el ráting en su horario

El miércoles 22 de junio, 'Al fondo hay sitio' regresó a la televisión, y lo hizo por todo lo alto, con picos de más de 30 puntos de rating. Así lo informó el programa de noticias 'Primera Edición'. Si bien, la popular serie sobrepasó los 50 puntos en sus mejores momentos, para los tiempos actuales, donde la televisión compite con el streaming, esto es todo un logro.

El elenco y equipo de producción de 'Al fondo hay sitio' se reunió para ver el primer capítulo de la serie, y fue sorprendido por la noticia del alto rating que hicieron.

“¡Me muero, qué lindo!”, expresó Yvonne Frayssinet al enterarse de la noticia. “Gracias, público, gracias a los que nos están siguiendo. ¡Ay qué bueno, qué lindo, qué alivio para todos! El público podrá distraerse, disfrutar con su familia de una serie tan cuidada, tan bonita, que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación”.

La primera actriz, que ha retomado su papel de Francesca Maldini, comentó que este primer capítulo superó sus expectativas, pues la ha hecho reír e, incluso llorar. Asimismo, prometió sorpresas y nuevas emociones.

