Luis Ángel 'Rulito' Pinasco y Giovanni Ciccia regresaron a sus papeles en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Composición (Instagram / RPP Noticias)

Este jueves se emitió el segundo episodio de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio". Fue un capítulo que trajo nuevos aires para la familia Gonzales junto a Francesca Maldini y en el que, además, hicieron sus apariciones dos antiguos personajes.

Se trataron de Diego Montalván y Bruno Picasso, interpretados por Giovanni Ciccia y Luis Ángel 'Rulito' Pinasco, respectivamente. El primero surgió como el cruel presentador de un programa de cocina que trata mal a todos sus empleados en un restaurante de lujo.

Picasso, por su parte, apareció en silla de ruedas y como la "voz de la razón" para Francesca, a quien le aconsejó que deje de vivir con los Gonzales para que la alta sociedad limeña deje de cerrarle las puertas y vuelva a recibir como la 'socialité' que alguna vez fue.

Como se recuerda, el personaje encarnado por Giovanni Ciccia ya había formado parte del elenco de "Al fondo hay sitio" en la tercera y sexta temporada, donde tuvo un papel antagónico. Él fue el responsable de destruir el restaurante de 'Charito'.

"Al fondo hay sitio": ¿Qué más ocurrió en el segundo episodio?

Cada vez más perturbada por las elecciones presidenciales, Francesca Maldini tiene visiones con sombreros cajamarquinos. También busca momentos a solas, entre la bullanga de los Gonzales, quienes actualmente viven a expensas de su dinero en su nuevo hogar.

Consciente de que Teresita, Pepe, Tito, Jaimito, Joel y don Gilberto ocupan su día en malgastar el dinero de la popular 'Madame', Charito les propone que emprendan un negocio para que puedan ser autosuficientes y no dependan de la economía de Maldini.

Sin embargo, el personaje encarnado por Yvonne Frayssinet interrumpe los planes de la madre de Joel y Jaimito al proponerles un viaje a Punta Sal. Como se recuerda, en esta playa del norte peruano es donde empezaron las grabaciones de la nueva temporada de "Al fondo hay sitio".

Mientras, el mayordomo Peter cree haber visto señales entre él y Francesca Maldini. Por ello, piensa en proponerle matrimonio, aunque todavía le cuesta verbalizar una primera confesión: que está profundamente enamorado de su jefa.

"Al fondo hay sitio" celebró los más de 30 puntos de rating que hizo en su regreso a la televisión

El miércoles 22 de junio, “Al fondo hay sitio” regresó a la televisión, y lo hizo por todo lo alto, con picos de más de 30 puntos de rating. Así lo informó el programa de noticias “Primera Edición”. Si bien, la popular serie sobrepasó los 50 puntos en sus mejores momentos, para los tiempos actuales, donde la televisión compite con el streaming, esto es todo un logro.

El elenco y equipo de producción de “Al fondo hay sitio” se reunió para ver el primer capítulo de la serie, y fue sorprendido por la noticia del alto rating que hicieron.

“¡Me muero, qué lindo!”, expresó Yvonne Frayssinet al enterarse de la noticia. “Gracias, público, gracias a los que nos están siguiendo. ¡Ay qué bueno, qué lindo, qué alivio para todos! El público podrá distraerse, disfrutar con su familia de una serie tan cuidada, tan bonita, que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación”.

Erick Elera, Joel en la serie, fue otro de los sorprendidos por los altos números del retorno de “Al fondo hay sitio”. “Yo esperaba, modestamente, bastante menos”, señaló, antes de explicar que son nuevos tiempos y que las cifras del rating han cambiado.

Quien también se mostró agradecida fue Magdyel Ugaz, la popular “Teresita”, que dijo haber disfrutado el capítulo: “Ha sido increíble, porque el cariño está intacto. Hemos visto y yo también veo a la "Tere" y me da mucha risa; ver a los Gonzales, ver todo lo que ha pasado ha sido maravilloso”.

