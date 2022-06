Conoce qué personajes de la familia Maldini regresan a la novena temporada de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Twitter

"Al fondo hay sitio" estrenará su novena temporada este miércoles 22 de junio y los actores favoritos de la televisión vuelven renovados. Buena parte del elenco original regresa como Gustavo Bueno será de nuevo don Gilberto; Mónica Sánchez, “Charito”; Magdiel Ugaz, “Teresita”; Erick Elera, Joel; David Almandoz, “Pepe”; Laszlo Kovacs, Tito y Carlos Solano, Félix.

Asimismo, aparte de Karime Scander y María Grazia Gamarra, los actores Franco Pennano y Jorge Guerra se suman como los nuevos jales de la teleserie. Aunque no se sabe a qué personajes darán vida, en redes se ha especulado que Guerra interpretaría a Jaimito, el menor de los Gonzales, que fue interpretado por Aaron Picasso y, posteriormente, por Andrés Mesía.

Sin embargo, muchos se han preguntado si toda la familia Maldini también vuelve. Conoce qué integrantes de esta adinerada familia regresarán para la novena temporada de "Al fondo hay sitio".

¿Quiénes regresan a "Al fondo hay sitio" como Los Maldini?

1. Yvonne Frayssinet como Francesca Maldini

Francesca Maldin es la cabeza de la familia Maldini, quien ahora en esta temporada convivirá con los Gonzáles. Este personaje es interpretado por la actriz Yvonne Frayssinet.

2. Luis Ángel Pinasco como Bruno Picasso

En las primeras temporadas de “Al fondo hay sitio”, Luis Ángel Pinasco interpretó al exesposo de Francesca Maldini. Él era un ‘viejoverde’ que vivía en la casa de su exesposa porque no tenía dónde irse.

3. Adolfo Chuiman como Peter

Adolfo Chuiman volverá a interpretar al mayordomo de Francesca Maldini. A pesar de no ser netamente de la adinerada familia, era considerado parte dé.

4. Paolo Goya como Hiro

Hiro también fue mayordomo de los Maldini y el actor Paolo Goya volverá a “Al fondo hay sitio” para ahce dupla con Peter.

5. Giovanni Ciccia como Diego Montalván

Diego Montalván era el exitoso cocinero peruano quien le hizo la vida imposible de Charito. El actor Giovanni Ciccia regresará a la serie y fue presentado junto a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), por lo que se desconoce qué vínculo tendrán.

