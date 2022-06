"Al fondo hay sitio" vuelve a la televisión después de casi seis años.

El 5 de diciembre de 2016, se transmitió el último capítulo de “Al fondo hay sitio”, el cual estuvo plagado de emociones, y un final más que inesperado en la hora y media que duró, casi el doble de la extensión de un capítulo normal.

Este episodio final comienza con Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani) jugándose una importante cantidad de plata con Koky (Paul Vega). El primero, que se ha enterado de que los Gonzales han hipotecado su casa, comienza a hacerse ideas.

Por otro lado, Carmen Llanos (Teddy Guzmán) planea el asesinato de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), para vengarse por la muerte de su hija Claudia. Para ello, pide ayuda a su hijo Leonardo, pareja de la hija de Francesca, Isabella, que las reúna.

La operación de Nelly Francesca

Por otro lado, la hija de Grace (Mayra Couto) y Nicolás (Andrés Wiese) es operada en los Estados Unidos. Allá viajó Nicolás con su esposa Emilia (Carolina Cano), ya que a Grace (Mayra Couto) no le dieron la visa.

Tanto los Gonzales como los Maldini, por separado, oran por la recuperación de la niña, que logra salir bien de la operación para alegría de todos. En la calle que separa las dos casas, ambas familias se unen en abrazos.

Muchas malas noticias y un final feliz

En el último capítulo de "Al fondo hay sitio", Isabella y Francesca cayeron en la trampa de Carmen Llanos, que consumó su venganza al dispararle a Isabella: “Ojo por ojo, hija por hija” le dijo, ante la atónita mirada de Leonardo. La tragedia volvió a unir a los Gonzales y los Maldini en el funeral de Isabella.

Mientras que, a su llegada de los Estados Unidos, Emilia, la esposa de Nicolás, es detenida por la policía, tras la denuncia de ‘Caperuza’ (Cindy Díaz), quien la acusó por la muerte de su madre Violeta. Este suceso inesperado propició el regreso de Nicolás y Grace.

Otra mala noticia es la compra de la casa hipotecada de los Gonzales por parte de Miguel Ignacio, quien busca construir un edificio inteligente en el barrio de Las Lomas. Los Gonzales son desalojados, no sin dar batalla, y la casa, uno de los símbolos de “Al fondo hay sitio” es demolida. Sin embargo, Miguel Ignacio es abandonado por Gladys (Kukulí Morante), quien se lleva a Otto, el hijo de ambos.

Pero también hubo reencuentros amorosos, como el de Fernanda (Nataniel Sánchez) y Joel (Erick Elera), que acabaron la serie esperando un hijo; el de Pepe (Bárbara Cayo) y Rafaella (David Almandoz); o la ‘Monsefuana’ (Melania Urbina) y Mike Miller (Joaquín de Orbegoso).

Finalmente, al ver su casa tan grande y vacía, Francesca, que se ha quedado sola, en compañía de Peter (Adolfo Chuiman), decide invitar a los Gonzales a vivir con ella. “Llámalos, Peter”, dice Francesca; “¿a quiénes”, pregunta el fiel mayordomo; “A todos”, responde la matriarca de los Maldini. Y todos fueron los Maldini, los Pachas y sus allegados, que tomaron la mansión por asalto y bailando, tal como llegaron en el primer capítulo de “Al fondo hay sitio”.

