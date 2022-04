"Al fondo hay sitio" inició sus grabaciones con viaje del elenco al Norte del Perú.

El elenco de “Al fondo hay sitio” se juntó el lunes 25 de abril por la mañana, para tener un desayuno en conjunto y partir en grupo hacia el Norte del Perú, donde se comenzará a grabar los primeros capítulos de la popular serie.

“América Espectáculos” entrevistó a los protagonistas de la serie. Uno de ellos es Erick Elera, quien interpreta a Joel. “Esta reunión, bien a lo González, me motiva muchísimo. Seguimos siendo la familia de siempre. La química que hay, no solamente entre actores, sino con todo el equipo de producción, con todos los técnicos, me alegra muchísimo, me siento como en casa”.

Mónica Sánchez, la recordada Charito, comentó que en un momento se preguntó si era buena idea volver. Sin embargo, señaló que “hay historias a las que vale la pena volver, habiendo uno crecido, habiendo uno madurado”.

Otro actor que está desde el inicio de la serie es David Almandoz, Pepe en la serie, quien se mostró feliz por el reencuentro con personas con las que ha pasado tantos momentos. Pero señaló que no está seguro de si su personaje seguirá siendo el mismo juerguero de siempre. También indicó que aún tiene “caña” como para conducir su clásico micro verde.

Los nuevos "jales" de "Alfondo hay sitio"

Uno de los nuevos “jales” de “Al fondo hay sitio” es la actriz peruana María Gracia Gamarra. “Es un reto para mí. Es un proyecto que la gente lo ama, lo quiere. Formar parte para mí es una alegría súper grande”, comentó. No obstante, no quiso revelar detalles sobre su personaje, aunque ya sabe con quién se va a relacionar.

Otro nuevo integrante de la serie es Franco Pennano. Este joven actor señaló que espera que la serie alcance el nivel de años atrás, pero a través de una nueva propuesta. “La gente ya tiene una idea de cómo es. [Vamos a] tratar de llegar a ese nivel que tuvo antes y siempre entregar algo nuevo, algo innovador siempre es bonito”, expresó.

Quien no es nuevo, pero solo lo vimos en unos pocos capítulos de la serie es Giovanni Ciccia. Él retomará al personaje de Diego Montalván. “Mi personaje es el mismo tipo detestable y divertido… y no voy a decir más porque es una sorpresa, y está lleno de sorpresas esto, pero lo más importante es que va a ser muy divertido”, indicó.

