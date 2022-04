Conoce a los actores que ya no regresarán a la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Twitter

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” está próximo a estrenarse. Después de cuatro años fuera de la pantalla chica, se han cosechado más preguntas que respuestas sobre la continuación de la historia.

Si bien la noticia de su retorno a la televisión ha generado gran expectativa, fue ahí donde comenzaron las dudas sobre si continúan los personajes principales, habrá nuevos o decidieron no seguir con la historia.

Teniendo en cuenta las polémicas que han protagonizado durante el último año, conoce qué actores no seguirán en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”.

"Al fondo hay sitio": Actores que no regresan a la serie

Mayra Couto como Grace Gonzáles

Después de las acusaciones que hizo Mayra Couto en contra de Andrés Wiese, la actriz decidió dar un paso al costado de todo lo que le involucre a su compañero y a “Al fondo hay sitio”.

Como se recuerda, la actriz rompió su silencio y habló sobre la acusación hacia su antiguo colega en una entrevista para la página “Marca Poder”. “Lo único que esperaba de alguien que, además aceptó las acciones que yo mencioné, eran unas disculpas”, mencionó Couto haciendo referencia a Wiese. También mostró su indignación al contar que, si bien él había confirmado que se sobrepasó con ella, nunca le pidió perdón:

“Si ya las aceptas y no pides disculpas, pues no has aprendido nada”, sentenció Mayra. Asimismo, comentó que es una mujer ingenua, inocente y de buen corazón, cosas que no puede esperar de las demás personas.

Nataniel Sánchez como Fernanda de las Casas

Actualmente, Nataniel Sánchez se encuentra en España donde radica desde hace unos años. Tras ser consultada por sus fanáticos sobre si participará en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, la actriz peruana les dio una mala noticia a sus seguidores.

“Yo tengo compromisos aquí (en España) ya estipulados, y por otras razones, yo no formaría parte ya de ‘Al fondo hay sitio’”.

En su momento, el actor Erick Elera y Nataniel Sánchez, quienes dieron vida a Joel González y Fernanda de las Casas en la serie "Al fondo hay sitio", se reencontraron en una divertida transmisión de Instagram.

Las figuras de la televisión conversaron sobre sus proyectos profesionales y aprovecharon para recordar una de las divertidas escenas que hicieron juntos en la producción.

Andrés Wiese como Nicolás de las Casas

Si bien Andrés Wiese continúa participando en diferentes producciones de América Tv como “Junta de vecinos”, pero negó que ser parte otra vez de “Al fondo hay sitio”:

“A pesar de haber terminado hace años (’Al fondo hay sitio’), la gente sigue viendo las repeticiones y la disfrutan. Yo, por mi lado, sigo trabajando y tratando de escoger historias y personajes que me interesen interpretar, como en este caso con Sebastián en JDV. Lo demás no lo puedo controlar, pero está bien que nos recuerden”, sentenció.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.