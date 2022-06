'Junta de vecinos' tendrá un final de infarto este martes 21 de junio. | Fuente: Twitter

La serie “Junta de vecinos” llega a su fin este martes 21 de junio para darle paso a la novena temporada de “Al fondo hay sitio”. Su primera parte ha sido bien recibida por sus fanáticos quienes esperan que, en un futuro, los productores continúen con la historia.

Por medio de sus redes sociales, se compartió el último adelanto de la serie. Las aventuras y desventuras de este grupo de vecinos llegan a su fin”, se le escucha decir al narrador, luego comenta que hoy se acabará la historia.

“¡LA GRAN FINAL! Las historias tendrán un desenlace, boda, éxito, amor, encuentros... No te pierdas esta final de infarto, disfruta con los vecinos del edificio Roma”, reza la descripción del video de “Junta de vecinos”.

Esta serie se estrenó en diciembre del año pasado bajo la dirección de Miguel Zuloaga y, en los seis meses que ha estado al aire, ha sido una de las más vistas de la televisión. Una de las razones por las que fue la favorita fue porque participó la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la recordada ‘Excelsa’, Bárbara Torres.

¿Quiénes regresan a "Al fondo hay sitio" como Los Maldini?

1. Yvonne Frayssinet como Francesca Maldini

Francesca Maldin es la cabeza de la familia Maldini, quien ahora en esta temporada convivirá con los Gonzáles. Este personaje es interpretado por la actriz Yvonne Frayssinet.

2. Luis Ángel Pinasco como Bruno Picasso

En las primeras temporadas de “Al fondo hay sitio”, Luis Ángel Pinasco interpretó al exesposo de Francesca Maldini. Él era un ‘viejoverde’ que vivía en la casa de su exesposa porque no tenía dónde irse.

3. Adolfo Chuiman como Peter

Adolfo Chuiman volverá a interpretar al mayordomo de Francesca Maldini. A pesar de no ser netamente de la adinerada familia, era considerado parte dé.

4. Paolo Goya como Hiro

Hiro también fue mayordomo de los Maldini y el actor Paolo Goya volverá a “Al fondo hay sitio” para ahce dupla con Peter.

5. Giovanni Ciccia como Diego Montalván

Diego Montalván era el exitoso cocinero peruano quien le hizo la vida imposible de Charito. El actor Giovanni Ciccia regresará a la serie y fue presentado junto a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), por lo que se desconoce qué vínculo tendrán.

