Pasaron casi seis años para que 'Al fondo hay sitio' regrese con una nueva temporada, que se estrena este martes en la televisión peruana. Un retorno que cuenta con la participación de varios de sus intérpretes más icónicos, como lo es Erick Elera, quien debutó en la pantalla chica, allá en marzo de 2009, con su papel de Joel Gonzáles.

¿Qué lo convenció de darle vida nuevamente al hijo de 'Charito' con 'Lucho'? Según Elera, fue el cariño del público, que se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. "A veces me llamaban [en la calle] como mi personaje. No solo la gente que veía la serie antes, sino que ahora también niños. Nuevo público se podría decir", comentó a El Comercio.

Para el actor de 38 años, eso significaba una cosa: que "se mantenía vivo el espíritu de la serie, que la gente aún lo entendía". Una vigencia que también se ha extendido a las redes sociales, donde las personas comparten videoclips de sus actuaciones o memes.

"Cada vez que pasa algo, hay un meme con algunas de mis escenas. Por eso siempre le preguntaba a Giogio [Aranda] si íbamos a regresar de nuevo. Igual, se dio (...) He leído los primeros guiones y está bueno. Se ha tomado de la mejor manera", indicó.

"Las redes sociales permiten que llegues a más gente. Me sorprende que esta serie siga en el recuerdo. Han pasado 5 o 6 años y creo que, por mantenerse vivo, el canal, los guionistas y todo el equipo decide volver", agregó Erick Elera.

'Al fondo hay sitio' volverá a estar disponible desde este martes 22, a partir de las 8:30 p.m., a través de América TV. Junto con Elera, vuelven también otros actores y actrices de la primera temporada, como Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, David Almandoz, Laszlo Kovacs y Carlos Solano.

Joel Gonzáles, el músico de 'Al fondo hay sitio'

Erick Elera detalló que si bien Joel Gonzáles, su personaje en 'Al fondo hay sitio', pudo "haber cambiado de ropa", leyendo el guion se dio cuenta de que sabe cómo hablará "cada personaje". "De solo leer el guion es emocionante", afirmó.

Con alma de cantante, el popular 'Niño cara de pez' no dejará de entonar sus mejores composiciones en la nueva temporada de la teleserie. "Me vas a ver cantando en algunas escenas y esas cosas graciosas que a la gente le gusta", adelantó el actor.

Y es que, en la vida real, Elera también es un aficionado al canto que no dudó en sumarle este talento a su personaje. "Desde un principio, cuando inició la serie hace tiempo, aquí sabían que me gustaba la música y se volvió el arma de Joel. Lo que me encantaba de hacer música se transmite en Joel", dijo.

¿Cuál será el camino que tome el hijo músico de los Gonzáles en la nueva entrega de 'Al fondo hay sitio', si ni Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez) ni Mayra Couto (Grace Gonzales) formarán parte del equipo? Al respecto, Erick Elera señaló:

"En la vida real tienes mil problemas quizás, puedes perder amistades, familia, y la vida tiene que seguir. Hay mil cosas qué hacer. Creo que eso se va a transmitir en la serie. A mí me encanta porque tengo carta abierta para hacer mil cosas más con mi personaje. Ya llegará el amor, no sé. Quién sabe. Tal vez Fernanda vuelva, nadie sabe, pueden pasar muchas cosas".





'Al fondo hay sitio' se estrena este miércoles 22 de junio

La serie 'Junta de vecinos' llegó a su fin el martes 21 de junio para darle paso a la novena temporada de 'Al fondo hay sitio'. Su primera parte ha sido bien recibida por sus fanáticos quienes esperan que, en un futuro, los productores continúen con la historia.

Por medio de sus redes sociales, se compartió el último adelanto de la serie. "Las aventuras y desventuras de este grupo de vecinos llegan a su fin”, se le escucha decir al narrador, luego comenta que hoy se acabará la historia.

“¡La gran final! Las historias tendrán un desenlace, boda, éxito, amor, encuentros... No te pierdas esta final de infarto, disfruta con los vecinos del edificio Roma”, reza la descripción del video de 'Junta de vecinos'.

Esta serie se estrenó en diciembre del año pasado bajo la dirección de Miguel Zuloaga y, en los seis meses que ha estado al aire, ha sido una de las más vistas de la televisión. Una de las razones por las que fue la favorita fue porque participó la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la recordada ‘Excelsa’, Bárbara Torres.









