Aldo Miyashiro reapareció en "La banda del Chino" para pedir disculpas públicas por el reciente 'ampay' con Fiorella Retiz. | Fuente: RPP Noticias

Aldo Miyashiro, conductor de “La banda del Chino”, reapareció en el programa tras ausentarse el martes 19, después de haber sido captado por las cámaras de Magaly Medina besando a la reportera y también conductora Fiorella Retiz. En su extenso monólogo, de cerca de quince minutos, pidió disculpas a su familia y dio su versión de los hechos, de los que asumió toda la culpa.

Comenzó por señalar no busca evadir la culpa ni caer en pretextos, como por ejemplo que está por separarse o que su último viaje en familia fue de despedida, lo cual no sería cierto. “Estábamos viniendo de un viaje familiar que había sido hermoso, que había sido absolutamente feliz, en el que estábamos unidos, viviendo un buen momento, y yo quebré todo eso en unos instantes”, expresó.

También señaló haber recibido comentarios por parte de abogados que desean ayudarlo a determinar si las imágenes tienen valor legal, pero que eso no es importante. “Lo importante es que yo me equivoqué y yo cometí un error que seguramente me va a acompañar toda mi vida, y que me va a costar muchísimo, de alguna manera, reparar con la gente que amo”, continuó.

Disculpas a su esposa, familia y seguidores

Acto seguido Aldo Miyashiro se dirigió a su esposa, Érika Villalobos, a quien pidió disculpas por traicionar su confianza. “Quiero decirle que, seguramente, no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho, y de uno que cometió un error, y que solamente quiere pedir perdón”.

También pidió disculpas a su familia por hacerlos pasar por “esta humillación… esta vergüenza”. Indicó que va a trabajar en reparar ese dolor y encontrar la forma de “resarcir el daño”.

Asimismo, se dirigió a sus seguidores, a aquellos que sentían admiración o cariño por él y que se sienten decepcionados. “Tienen toda la razón, pero el más decepcionado de mí soy yo mismo”, manifestó.

No dejó de lado a quienes lo insultan en las redes sociales. Señaló que, si bien los lee, “en este momento ni siquiera tengo espacio para el rencor contra eso, porque en mi cuerpo solo habita en este momento la culpa, la vergüenza y el dolor”.

Su versión de los hechos

Aldo Miyashiro también se refirió a la situación que vive Fiorella Retiz, a quien le quitó la responsabilidad. “Yo soy un hombre de 46 años; yo soy el hombre casado; yo soy el hombre que no debió hacer eso, que no debió pasar ese caminito y esa ruta que pasó de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron”, dijo.

Sin embargo, indicó que él asume las imágenes que se vieron, pero no las especulaciones. Dijo que no es cierto que los cuatro salieran “para todos lados y que había una especie de complicidad”.

Comentó que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez trabajan en las redes sociales de los dos equipos de fútbol que maneja, que con Óscar del Portal recién se están conociendo a partir de los partidos en los que participan dichos equipos, y que la reunión fue, al inicio, para ver el tema de juegos en el interior del país, alegando que al principio había más gente.

“En esa vorágine de las imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, y es una situación en la que yo también tengo que pedir disculpas porque en un momento en que Fiorella [Méndez] estaba dormida y Óscar había ido a su cuarto, pasó todo esto y yo tampoco respeté la casa de Oscar del Portal”,explicó Aldo Miyashiro.

Al final de su discurso, el conductor expresó que no estará presente en los próximos programas de “La banda del Chino” y que asumirá cualquier castigo que sus empleadores le impongan.

