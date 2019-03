Angie Palomino comparte su testimonio de acoso como parte de la cobertura especial "Ellas somos todos". | Fuente: Instagram

Angie Palomino es periodista y coach motivacional. Además, comparte con los oyentes de Radio Corazón en el programa "Reina de Corazones" que conduce de 10 a.m. a 2 p.m. Ella se unió a la cobertura especial #EllasSomosTodos y compartió su historia de acoso.

“(El acosador) era una persona que no solamente estaba atenta a mis redes sociales sino que llamaba al teléfono de la radio. Al momento en que salía por la puerta principal de mi lugar de trabajo estaba esperándome allí.

De pronto, me comenzaron a llegar flores a la cabina, así como mensajes constantes. Una persona que le seguía los pasos (porque era alguien que también acosaba a otras conductoras), me dijo: 'oye, preocúpate porque veo que en sus redes sociales está colocando mensajes relacionados a la muerte, de irse él y tú juntos al cielo'".

Angie Palomino, conductora de Radio Corazón, contó su testimonio de acoso. | Fuente: RPP Noticias

"Entonces me acerqué a la comisaria del distrito (a denunciar el acoso) y recibí burlas. Eso fue fastidioso y denigrante. Me molestó porque me hizo sentir que no caminaba segura dentro mi país, cerca a mi centro de trabajo.

En mi caso todo quedó como una anécdota, pero: ¿cuántas historias de acoso terminan en tragedia? Por eso es necesario denunciar y no quedarnos callados".

Esta nota es parte de la cobertura especial de RPP "Ellas somos todos".