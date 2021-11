Brenda Carvalho en la final de "Reinas del show": "En esta final no le tengo miedo a nada, ni a nadie" | Fuente: GV Producciones/ C.ZAMALLOA | Fotógrafo: C.ZAMALLOA

Una de las favoritas para coronarse en la segunda temporada de "Reinas del show" es Brenda Carvalho, quien llega a la final con el sueño de llevarse el título y de ser, en alguna próxima temporada, jurado de este reality conducido por Gisela Valcárcel. Para ella, coronarse como la ganadora de esta edición de "Reinas del show" significa "muchísimo porque podría ser mi último baile".

"Esto podría significar mi retiro y me gustaría irme con la corona. Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show, pero no me gustaría sentarme sin una corona", comentó.

Para la gala final, Carvalho está ensayando cinco horas al día, ya que "me han dado temas que no conozco, pero estoy adaptándome".

"Para esta gran final estoy creando cosas novedosas, para que la gente cuando vea mi presentación diga, ¡Qué espectacular! [...] En esta final no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Me ha tocado salsa acrobática, fue una temporada de salsa y merengue, y no he estado en mi zona de confort, soy la que más ha sufrido en esta temporada. Mis presentaciones de salsa al parecer no le agradan al jurado, pero en esta oportunidad les voy a demostrar lo contrario", agregó.









SU APOYO A DIANA SÁNCHEZ

Semanas atrás, una de sus compañeras del reality tuvo que retirarse de la competencia por motivos familiares. Diana Sánchez, compañera de Brenda Carvalho hasta hace algunas semanas, reveló recientemente que su novio Dan tiene leucemia y el diagnóstico la motivó a dejar "Reinas del show". Brenda fue una de las personas más cercanas a Diana en el reality y le brindó su apoyo.

"El tema de la enfermedad del enamorado de Diana ya lo tenía presente. He estado con ella todo este tiempo, tiene que ser muy fuerte, mostrarle toda su fuerza y darle su apoyo. Nosotros estamos rezando por Dan, converso con ella seguido, cuando tenga que llorar que me llame, que vote todo y que no se guarde nada", agregó.

