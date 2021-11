Vania Bludau: "Estoy ensayando a full, ya estamos en la gran final y tengo que entregar todo de mí" | Fuente: GV Producciones

Este sábado 6 de noviembre, la segunda temporada de "Reinas del show" llega a su fin. Vania Bludau, una de las finalistas y que llega a la gala final en sentencia junto a Gabriela Herrera, comentó que de no pasar a la ronda final, "me iría feliz por haber participado con chicas profesionales en el baile y haber llegado a una gran final de una temporada de alto nivel".

"Me veo en un espejo junto a ellas y me veo chiquita, porque ellas han hecho del baile su vida", dijo.

La exchica reality contó que está ensayando ya que "tengo que entregar todo de mí". "Estoy preparando mis tres coreografías, pase o no pase a la ronda final, siempre hay que tener todo listo en el caso que avancemos. Espero llegar a bailar el vals final porque estamos preparando algo muy bonito para el público", agregó.

Bludau comentó que pese a que está ensayando durante varias horas, le parece excesivo que sus compañeras de "Reinas del show" ensayen hasta en horas de la madrugada. "En mi caso estoy ensayando todas las tardes, por lo menos unas siete horas durante el día. Es importante, también, poder descansar tus ocho horas, para que tu cuerpo se levante con las energías necesarias", comentó.

BUSCA CORONARSE NUEVAMENTE COMO "REINA DEL SHOW"

Como se recuerda, Vania Bludau logró coronarse en una edición anterior del "Reinas del show": en 2019 ganó a Korina Rivadeneira y se coronó como la campeona de dicha edición.

"Si me pongo la corona, se la dedicaría al público, porque por ellos estoy en la gran final. Agradezco el apoyo que me han dado toda esta temporada y los mensajes tan lindos que he recibido de mis seguidores, quienes han estado pendientes de cada una de mis presentaciones. Es una ilusión volver a ponerme la corona de 'Reinas del show'", comentó.

LA SENTENCIA



Vania Bludau enfrentará a Gabriela Herrera en la sentencia de la gala final de "Reinas del show". "En el caso que el jurado elija quien pasa a la siguiente ronda, solo espero que no hablen una cosa y califiquen de otra manera, como sucedió en la última presentación de Gabriela, que la criticaron en su presentación, pero al final le pusieron once. Si la elección es por público, no se tiene que pensar que, porque yo tengo más seguidores pueda ganar, hay gente que no está siguiendo las redes sociales, pero sí creo que no se debe dejar a un lado la votación del público", finalizó.













"EL REVENTONAZO DE LA CHOLA" GANÓ EN RÁTING A "REINAS DEL SHOW"

"Reinas del show" dejó de ser el programa líder en el ráting de los sábados. Esta vez, fue "El reventonazo de la chola" quien se posicionó en el primer lugar de la tabla con 11.8 puntos en el ránking destronando al espacio de entretenimiento de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, en la producción de GV se vivió un momento tenso luego de que las participantes se enfrentaran en la semifinal, sin embargo, eso no logró continuar como el más visto de los fines de semana.

En tercer lugar se encuentra "Los milagros de la rosa" con 10.1 y le sigue "JB en ATV" donde siguen con sus sketchs de imitación teniendo como a la principal estrella a Dayanita. Por otro lado, "La Voz Kids" no logra subir posiciones y continúa entre los cinco programas más vistos.