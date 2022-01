Así reaccionaron algunas figuras de la escena local ante el sismo de esta madrugada en Lima. | Fuente: Instagram

La madrugada de este viernes sorprendió a miles de limeños, luego de registrarse un sismo de magnitud 5.6 que tuvo como epicentro el noreste de la capital. Tras el movimiento, algunas figuras de la farándula local usaron las redes sociales para contar a sus seguidores cómo reaccionaron ante este fenómeno natural.

Flavia Laos, Brunella Horna, Valeria Piazza, Rosángela Espinoza y María Pía Copello fueron algunas personalidades que se pronunciaron sobre lo sucedido y aprovecharon la ocasión para brindar algunas recomendaciones sobre cómo actuar en estos casos, como tener lista una mochila de emergencia, ubicar un espacio seguro y conservar la calma.

María Pía Copello

"Se sintió un sismo intenso en Lima. Espero que todos estén bien en sus casas. Tratemos siempre de mantener la calma. Es difícil, lo sé, pero es importante. Busquen zonas seguras y tengan a la mano la mochila de emergencia y mascarillas".



Flavia Laos

"Dios mío, chicos. Acaba de haber un temblor, todo Lima lo ha sentido. Me he levantado de la cama y me he ido a la calle corriendo, literal, y mi mamá persiguiéndome con una frazada: 'Hijita, tápate'. He terminado en la pista sin ropa, temblando".



Brunella Horna

"Lo primero que hice fue agarrarlo (a su perro) y salir corriendo. Mi perrito es primero". Allá en Chiclayo no se sintió el sismo, pero yo lo llamé (A su novio Richard Acuña) llorando, yo tengo mucho miedo a los temblores".

Rosángela Espinoza

"Qué horrible. Mami, tranquila mami, cuídense por favor", dijo la modelo tras el sismo en un intento de tranquilizar a su madre, quien también entró en pánico.

Valeria Piazza

"Yo salí dormida, bajé las escaleras y casi me voy de cara. Es que a veces dormida no sabes qué hacer, pensé que iba a ser peor, fue solo un susto".



Pedro Suárez-Vertiz

"Uy, ya que me desperté por el temblor de 5.6 con epicentro en ATE, debo agradecer a Dios que no pasó nada".

