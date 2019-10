Cathy Sáenz a Magaly Medina: "Nadie podría decir que tengo media neurona" | Fuente: Composición

Hace unos días, Magaly Medina se refirió a Jazmín Pinedo como "boba y tonta", luego de que la animadora de "Mujeres al mando" insinuara que Mario Irivarren tiene que ver con la aparición de sus 'ampays' en "Magaly TV: La firme". "Eso de tener seis animadores, Dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente", dijo.

Consultada por los comentarios de Medina, Sáenz dijo no sentirse aludida con esos comentarios. "Lo de Magaly yo no lo tomo mucho en cuenta. Yo siento que estuvo generalizando y a mí no me cayó nada. Yo soy una productora, soy comunicadora de profesión, nadie podría decir que tengo media neurona, nadie", mencionó a diario Ojo.

Además, la conductora de "Mujeres al mando" defendió a sus compañeras Jazmín Pinedo y Karen Schwarz. "Las chicas son tremendas conductoras que hoy yo aprendo de ellas, aprendo de Jazmín y Karen, estoy pagando mi derecho de piso. Ellas son súper inteligentes y tienden afrontar todos los temas con bastante dinamismo. Decir que no tienen neuronas, a mí no me toca y a ellas tampoco", finalizó.

Por su parte,Magaly Medina negó haberlas ninguneado como mujeres. "Los términos 'boba', 'tonta' y 'Cantinflas' siempre van a existir porque hay mujeres que lamentablemente no tienen neuronas o son bataclanas que se ilustraron un poquito, pero no las ninguneé como mujeres. Critiqué su desempeño en televisión porque ese es mi trabajo", señaló al diario "Trome".

SEGUIRÁ EN LA TV

Por otro lado, Magaly Medina confirmó que continuará con su programa en el 2020 por la señal de ATV. Si bien aún no ha firmado la renovación, ella aseguró que continuará.

En cuanto al ráting, la conductora dijo que la meta es cerrar el año con un promedio de 10 puntos. "Vamos a la cabeza de los programas de espectáculos y ya le ganamos y empatamos a 'Yo soy'. Tenemos buenas expectativas para el próximo año", sostuvo.