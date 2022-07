Daniela Darcourt participa como entrenadora en el programa de canto "La Voz Perú". | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt | Fotógrafo: Giuseppe Falla

El sábado 23 de julio, las audiciones a ciegas llegaron a su final en "La voz Perú". Una de ellas llamó la atención del público, pues la cantante Daniela Darcourt terminó de rodillas ante una participante para pedirle que la eligiera como su entrenadora.

Todo ocurrió luego de que la concursante Karla Puente interpretara "Entre la espada y la pared", un tema de Nicole Pillman. Al escucharla, los entrenadores Noel Schajris, Christian Yaipén, Eva Ayllón y Daniela Darcourt dieron vuelta a sus sillas, a la espera de que la compeditora escogiera a uno.

Sin embargo, en este debate, ningún 'coach' se dio tregua. Sorprendidos por la voz de la participante trujillana, cada uno buscó la mejor forma de convencerla. Y fue entonces que Daniela Darcourt decidió acercarse hasta ella para solicitarle, de rodillas, que la eligiera.

"Yo no me arrodillo así nomás. Karla no te voy a ofrecer grabar, tampoco ir al estudio en Chiclayo, pero sí mi corazón sincero", le dijo la salsera. Sin embargo, Puente finalmente decidió por irse con Noel Schajris.





"La voz Perú" arranca con las batallas

Luego de terminar con las audiciones a ciegas, "La voz Perú" iniciará la etapa de batallas el próximo lunes 25 de julio. Una fase en la que los equipos de los entrenadores, conformados por 22 participantes cada uno, se enfrentarán a lo largo de la temporada.

Así, dos participantes del mismo equipo interpretarán a dúo un mismo tema. Al término de sus respectivas actuaciones, será el entrenador o la entrenadora quienes decidan quién pasa a la siguiente etapa del programa, llamada "Knockouts".

Los también llamados 'coaches' de "La voz Perú" contará con el apoyo de entrentadores invitados. En esta entrega del espacio televisivo, Ana Karina acompañará a Noel Schajris; Mauri Stern a Eva Ayllón, Tito Nieves y Jonathan Moly a Daniela Darcourt; y Elmer Yaipén a su hermano Christian Yaipén.





"Empezando otra vez", el último disco de Daniela Darcourt

¿Por qué una artista como Daniela Darcourt, cuya carrera no parece sino una sucesión de éxitos, comienza de nuevo?, nos preguntamos ni bien conocimos el título de su segundo y nuevo álbum de estudio 'Empezando otra vez'.

“El título viene por muchas cosas: cuando me dio pólipos en las cuerdas y tuve que retirarme de los escenarios; cuando, durante la pandemia, tuve que adaptarme a escenarios nuevos; y porque ahora estoy el punto más importante de mi carrera, hablando de fuerza, integridad y determinación”, explicó Daniela Darcourt a RPP Noticias en una extensa charla.

“En ‘Empezando otra vez’ tengo letras de un amigo maravilloso como Johnny Lau; Tony Succar ha producido un tema. Tengo a gente de Cuba, muy amiga mía, como los maestros Alain Pérez y Jorge Luis Piloto. Hay colaboraciones con Rey Ruiz y Tito Nieves, de Puerto Rico. Y letras de Grettel Garibaldi, de Panamá. Amigos que estoy haciendo en el camino y que se unen a este sueño maravilloso de seguir avanzando con un género que los inspira”, nos contó Daniela Darcourt.



Tal vez sea más sencillo entender el título del disco si tomamos en cuenta que Daniela Darcourt no solo es su intérprete y ha participado en la composición. Ella es también productora ejecutiva, lo cual le permitió desarrollar aptitudes de liderazgo.

“Todo este proceso de descubrimiento y creatividad te pone en un escenario diferente. En este caso, como la líder de todas estas almas increíbles, pero a la vez aprendiendo, poniéndole mucha fuerza, levantándonos temprano y haciendo el mismo sacrificio. Ir en la misma página que el equipo hace que todos soñemos con la misma intensidad”.

