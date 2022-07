Nahuel Schajris Rodríguez, conocido como Noel Schajris es un cantante, compositor, pianista argentino nacionalizado mexicano y ganador del Latin Grammy. | Fuente: Difusión

Perú es un país importante para Noel Schajris no solo por el gran recibimiento que ha tenido Sin Bandera en nuestro país desde hace dos décadas, sino porque los fanáticos peruanos lo han aceptado y han impulsado su carrera como solista desde el 2009.

Este apoyo quedó grabado en la memoria del cantante argentino por lo que, como regalo, celebrará sus 20 años de carrera artística con un concierto en el Teatro Canout este jueves 21 de julio donde entonará “temas de toda mi trayectoria, de toda la vida”.

En conversación con RPP Noticias, Noel Schajris se mostró emocionado de contar por qué Perú es parte importante en su vida y destacó que, cada vez que ha venido a hacer un concierto, siempre lo han recibido con los brazos abiertos.

“Con Perú tenemos una historia importante desde Sin Bandera. Pero como solista se cocinó una cosa linda desde el 2009. Perú era de esos lugares donde yo podía ir y replicar lo que viví con Sin Bandera. No en todos los países se da igual. Aquí no importaba si venía de invitado o con un concierto y se sintió un cariño inmenso. Ahora no es la excepción”, comentó.

Asimismo, Noel Schajris destacó que nuestro país lo enamoró por el estómago y aseguró que su amor por Perú es real, así como dice su canción: “Es imposible no amarlos. Estaba en Los Ángeles en el consulado peruano y me recomendaban restaurantes. Con decirte que siempre estoy descubriendo cosas y más de ustedes. El cariño es real, es un amor real, como dice la canción”, sostuvo.

Noel Schajris se reencontrará con su fiel público peruano este jueves 21 de julio y destacó la importancia de Perú en su carrera musical. | Fuente: RPP Noticias

Noel Schajris y su concierto acústico en Perú

Este 21 de julio, Noel Schajris pisará suelo peruano nuevamente para celebrar sus 20 años de carrera artística junto al pianista Jesús Molina. Para este show, estará el cantante peruano Johnny Lau, el primer artista firmado por su disquera Dynamo Productions.

“Él tiene trayectoria aquí y es momento de llevarlo al mundo. Me encanta el cariño que le tienen. Estoy firmando con mi disquera y él es el primero de muchos y es peruano”, dijo esbozando una sonrisa.

Al contar detalles de su concierto, Noel Schajris no pudo ocultar su emoción al revelar que quedan pocas entradas, por lo que anunciará más fechas no solo en Lima, sino en Trujillo y el Cusco.

Noel Schajris como entrenador de “La Voz Perú”

“Tengo un equipazo en La Voz Perú. Ojo, vamos a competir muy bien para ganar el mundial”, dijo Noel Schajris entre risas. Estar en el concurso de canta es un plus para su carrera ya que siente que destacan su faceta no solo de cantante, sino de productor.

“Estoy emocionado porque cuando dicen mi nombre, me pongo como niño chiquito. Me hacen parte de su camino, a todos les he dado mi curso de canto, es un regalo de mi corazón para ellos. A todos los digo que cuentan conmigo para siempre, sobre todo cuando se apagan las cámaras”, comentó.

Además, Noel Schajris dejó en claro que sí le gustaría continuar como entrenador de “La Voz Perú” y bromeó con la trayectoria de Eva Ayllón en el programa: “Si me invitan, yo feliz. Si quieren que sea como la maestra Eva que está todos los años, yo feliz. Que me pongan Evo Schajris, Noel Ayllón”, comentó. “Si a mi hermano le gusta la idea, estaría espectacular, aseguró en referencia a la posibilidad de que también esté Leonel García, su par en Sin Bandera.

Con él, el dúo lanzó hace unos meses el disco ‘Frecuencia’ y en setiembre harán una gira por todo Latinoamérica y Europa. Por otro lado, agregó que se viene un largo camino para la agrupación: “Se viene una etapa de Sin Bandera muy especial con la ‘Frecuencia’ más vibrante que nunca”, sostuvo.

