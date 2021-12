Actores de "De vuelta al barrio" se despiden de sus personajes | Fuente: Instagram | Mónica Sánchez

"De vuelta al barrio" llegó a su fin luego de permanecer por cuatro temporadas al aire a través de la señal de América Televisión. La teleserie producida por Gigio Aranda, se emitió por última vez el miércoles 17 de diciembre con un capítulo cargado de emotivas escenas.

Los actores que protagonizaron a los principales personajes, recurrieron a sus redes sociales para dejar mensajes de despedida y agradecer al público que noche a noche disfrutó con sus enredos e historias que alternaban entre el drama y la comedia.

Diego Bertie, Paul Martín, Mónica Sánchez, Melania Urbina, Fernando Luque, Santiago Suárez, Daniel Menacho y Sirena Ortiz fueron algunos de los intérpretes que se dieron un tiempo para despedirse de sus personajes a través de Instagram.

MÓNICA SÁNCHEZ

"Gracias a mis parthners en esta aventura. @paulmartinactor y @paulvega_f con ustedes Malena creció, hizo locuras, se enamoró, fue todo lo que quiso y no hubiera querido ser en estas cuatro temporadas. Gracias por su talento, generosidad y complicidad. Sin Pishón y sin Eddy, nada hubiera sido lo mismo ♥️♥️ ¡Hasta pronto!" #devueltaalbarrio

MELANIA URBINA

"Gracias por estos 5 años. Gracias Miss Ana, por ayudar a conocerme más, por conectarme con la dulzura de tu transparente corazón. Gracias por regalarme el amor de tantas personas, vecinos de un barrio imaginario que no tiene límites. Gracias al barrio San José por acoger tantas historias, delante y detrás de las cámaras. Y gracias a mis compañeros por las aventuras compartidas. Por el crecimiento y aprendizaje a través de tantas alegrías y también algunas tristezas. Por ser una gran familia, que supera las dificultades como un gran equipo. Ya terminamos de grabar. Pero seguimos al aire. No se pierdan los últimos capítulos..." #DeVueltaAlBarrio #MissAna #ÚltimosCapítulos

PAUL MARTÍN

"Espero que hayan disfrutado del último capítulo. Gracias por el cariño".

DIEGO BERTIE

"Gracias a @paulmartinactor luchocaceresa @paulvega_f @pedrosanchezblack y a mi querido director y actor @tonovegaespejo ,compañeros de tantas aventuras. Tantos años compartiendo espacios y contando historias. Qué fácil es navegar con ustedes!!Encontrémonos siempre".

FERNANDO LUQUE

"¡Gracias por la oportunidad de cerrar la historia del buen Alex! Toda una aventura de la que guardo muy gratos recuerdos. Muy bonito además reencontrarme con todo el equipo de @devueltaalbarrioof. ¡Bello verlos a todos! ¡Gracias finalmente a todo el público que vio el último capítulo!"

SIRENA ORTIZ

"Se juntaron los Juliosss… y Sarita sigue confundida jajaja, muy divertido grabar este capítulo! 😂"

SANTIAGO SUÁREZ

"Gracias por tanto barrio bonito @devueltaalbarrioof ❤️‍🔥 5 hermosos años que los llevaré siempre en el corazón! Gracias Beto el coqueto 🕺🏻 DVAB 😘"

DANIEL MENACHO

"¿QUÉ LES PARECIÓ EL CAPITULO DE HOY DE @devueltaalbarrioof ? 👀"

GABRIEL RONDÓN



"Todo tiene su final y nada dura para siempre… ayer fue quizás uno de los días más tristes pero importantes de mi vida porque me tocó decirle adiós al pícaro, inmaduro, incluso hasta ocurrente Simón, un personaje que me acompañó por 4 largos años y que es momento de dejarlo ir, dejarlo ir junto a su pañuelo, junto a sus amigos, a su pandilla pero sobre todo dejarlo ir junto a su barrio. me diste grandes momentos, aprendí mucho de ti Simoncito y este adiós quizás sea muy fuerte, pero hoy en día soy lo que soy gracias a ti"...

DANIELA OLAYA

"Así que… colegio en los 80’s💞"

PEDRO SÁNCHEZ

"Gracias!!!!!❤❤❤❤❤❤❤"

