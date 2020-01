"De vuelta al barrio": Tatiana Astengo no estará en la próxima temporada de la serie | Fuente: Captura de YouTube

La actriz Tatiana Astengo confirmó que no continuará en la serie "De vuelta al barrio", ya que su personaje Elvira no formará parte de la próxima temporada de la ficción.

"No sigo en la siguiente temporada y tengo mucho agradecimiento a todos los que se engancharon con 'Elvira'. Yo me divierto con mis personajes, me gusta el proceso de creación. Luego se lo entrego a los espectadores, ya son de ellos", dijo en entrevista al diario Trome.

Además, Astengo anunció que ahora se encuentra a la espera de ofertas "que le demanden retos". "Estoy abierta a ofertas que me demanden retos, que toquen temas actuales, que el mensaje colabore para hacernos divertir, pero también reflexionar y cuestionarnos. Esa es mi misión", dijo.

La actriz peruana no dejará las pantallas, ya que será parte del elenco de "Mari Mari, luchando con el corazón", la serie biográfica de Maricarmen Marín.

"DISTRITO SALVAJE" Y SU PASO POR NETFLIX

Tras su paso por Colombia para grabar "Distrito Salvaje", la actriz aseguró que también baraja la posibilidad de sumarse a alguna producción en el extranjero, incluso, cuenta con un representante en el país cafetero.

"Siempre está la posibilidad de quedarme aquí en Perú, pero también la de volver a irme al extranjero y luego otra vez regresar. Esa es la idea mientras se pueda", agregó.

"Distrito Salvaje" cuenta la historia de Jhon Jeiver, un guerrillero que se traslada de la selva a Bogotá tras la firma del Tratado de Paz. Él intentará escapar de su pasado y reinsertarse en la sociedad.



Tatiana Astengo interpreta a la directora del colegio donde estudia el hijo de Jhon Jeiver. El estudiante se verá envuelto en diversos problemas en la escuela. La serie ya se encuentra disponible en Netflix.