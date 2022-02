¿Cómo empezó el enfrentamiento entre los Magaly Medina y los novios, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. | Fuente: Instagram

Cada día se abre un capítulo más del enfrentamiento entre Magaly Medina y la pareja compuesta por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid. Sorprende que hasta hace poco, los protagonistas de este tenso pleito estaban a punto de entablar un vínculo casi familiar, luego del nacimiento de Milan, hijo de los novios.

Sin embargo, algo provocó que este lazo se rompa y ponga en evidencia que las cosas han cambiado entre estos personajes, que alguna vez fueron muy cercanos. Tal parece que aparecerán más capítulos de este enfrentamiento mediático; por lo pronto, haremos un repaso cronológico sobre este caso.

LA SEGUNDA PEDIDA DE MANO

El punto de partida de este lío empezó tras la nueva pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez. El cantante de cumbia le hizo la propuesta en el concierto que ofreció en Huancayo con motivo de San Valentín. Medina señaló que ese gesto le pareció de mal gusto y que Deyvis lo hizo sólo por promocionar sus presentaciones, pues ellos ya estaban comprometidos desde octubre de 2020.

"¿Cómo haces para que, en un concierto, arrodillarte, hacer un show, montar el circo, y decir: quieres casarte conmigo? ¿Él fue y le dijo: 'Casandra dame el anillo que lo voy a poner otra vez en la cajita y te lo voy a sacar delante del público en medio del concierto'?", dijo la conductora en su programa.



JESSICA NEWTON SALE EN DEFENSA DE SU HIJA Y DE SU FUTURO YERNO

Horas después, Jessica Newton utilizó su cuenta de Instagram para defender a la pareja de las críticas de Medina, hecho que trajo rumores sobre un posible distanciamiento entre la periodista y la exreina de belleza. Lo cierto es que Newton dejó una frase contundente: "El silencio muchas veces es la mejor respuesta".

Para aclarar la situación, Magaly se paró frente a cámaras y aseguró que no tiene ningún tipo de enfrentamiento con la exreina de belleza y que en la actualidad siguen siendo amigas. Sin embargo, admitió que las cosas pueden haberse confundido debido a su carácter "Soy una amiga bastante fría con mis afectos", agregó.

DEYVIS OROSCO ACLARA LA NUEVA PEDIDA DE MANO

El último miércoles, Deyvis Orosco habló sobre la polémica que se ha generado luego que Magaly Medina criticara que le haya pedido matrimonio por segunda vez a Cassandra Sanchéz. En un enlace con el programa "En boca de todos", el cantante aclaró que lo volvió a hacer porque quiso tener un detalle especial con ella.

"La primera vez la sorprendí, en octubre, pero fue una pedida de mano muy sencilla, muy íntima porque el mundo estaba de otra manera. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, por eso ahora que el mundo regresó, a esta nueva forma de vivir me refiero. Lo único que te puedo decir que la que hoy es mi compañera se merece, esto y más. Me ha regalado lo más maravilloso", manifestó tras revelar que le entregó un nuevo anillo a su pareja.



RECHAZÓ SER LA MADRINA

Cuando la cosa parecía calmarse, Magaly Medina anunció que ya no sería la madrina del hijo de la pareja. La conductora explicó a sus televidentes la razón de porqué había tomado esa decisión. En principio, la periodista indicó que no le habían dejado ver al bebé y que, incluso, la pareja la dejó en visto.

"Al lado mío siempre va haber polémica. Yo no soy una persona que cuida sus palabras, no soy una persona que cuida sus opiniones, yo no soy una persona que hable con cariño, no lo soy, soy una persona dura, bastante fría. No soy una persona muy amable, no soy una persona muy paciente, yo creo que un niño merece muchísimo más que eso, se merece una mejor madrina que yo", acotó.

EL INFORME DE LAS MASCOTAS

El ultimo jueves, Magaly dio a conocer que las mascotas del cantante Deyvis Orosco, se encuentran recluidas en un albergue de Pachacamac. De acuerdo al informe difundido por el programa "Magaly TV: La Firme", los canes de raza Beagle, Wakatay y Wakamole, estarían encerrados en jaulas. La periodista criticó duramente las condiciones en las que estarían los canes.

De inmedianto, la pareja recurrió a sus redes sociales para publicar un comunicado en el que sotienen que la nota propalada tiene un sesgo tendencioso. "Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos demostrado en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran temporalmente fuera de casa es porque la estamos remodelando", aclararon.



EL PUNTO DE QUIEBRE

En el mismo comunicado donde dan su descargo por el reportaje emitido en el programa "Magaly TV: La Firme", la pareja explicó el motivo por el que la amistad entre los personajes se había quebrado.

En noviembre pasado, Medina difundió una videollamada que hizo con Deyvis Orosco desde la clínica, luego de nacimiento de su hijo. En la comunicación, el cantante de cumbia mostró a Cassandra cuando cargaba al recién nacido. "Yo te mando la foto del pie del bebé, que nadie la tiene", decía emocionado.

Al parecer, la conductora no tenía autorización para difundir la grabación en su programa, cosa que indignó a Cassandra Sánchez, al sentir que su privacidad estaba siendo expuesta.

"(Nosotros) compartimos de corazón ese momento privado tan importante para nosotros y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos que haya respetado la privacidad de nuestra familia", comentó Cassandra.

"Ese día lloré y me molesté muchísimo ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad", sentenció.

