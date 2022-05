Gian Marco elogió a su madre Regina Alcóver en "El reventonazo de la Chola", y también tuvo palabras para su ex esposa Claudia Moro | Fuente: Regina Alcóver / RPP Noticias - Gian Marco / Instagram | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Gian Marco Zignago se presentó en el último programa de “El reventonazo de la Chola”, este sábado 7 de mayo, y aprovechando la cercanía del Día de la Madre, evocó a su madre Regina Alcóver y a Claudia Moro, su ex pareja, con quien tiene tres hijos.

De Regina Alcóver señaló que fue ella quien le enseñó a ser él mismo, y que siente una gran admiración por ella, ya que continúa trabajando: “Mi madre me enseñó lo que era el parque, me enseñó lo que era el barrio. Me enseñó a ser; no me enseñó a impostar la voz... Hoy en día la admiro mucho más, porque a sus 73 años sigue trabajando, sigue haciendo radio, sigue haciendo talleres”.

Asimismo, el Gian Marco envió un consejo a hijos y madres por este día: “Si tu madre hizo algo malo, no la juzgues tanto, o si tu hijo hizo algo malo no lo juzgues tanto... De vez en cuando, vale la pena un abrazo o un te quiero, aunque suene un cliché”.

El cantautor continuó diciendo que una buena conversación con nuestros seres queridos vale más que un regalo, y no necesariamente en el Día de la Madre, sino en todo momento.

“No dejes que tu madre se vaya, o tu padre incluso, sin haberle dicho cosas que siempre quisiste decirle… dile todo lo que tengas que decirle, hoy, no en el Día de la Madre, hoy”, remarcó Gian Marco.

Gian Marco también elogió a su ex esposa Claudia Moro

En la última edición del “Reventonazo”, la Chola Chabuca homenajeó a Gian Marco Zignago, por su carrera. Al mencionar su canción “Retrato”, el cantautor señaló que esta canción habla sobre su padre, madre y familia en general. En ese momento, hizo mención de sus hijos y ex esposa, Claudia Moro, a quien elogió.

“Sigo teniendo una familia, a pesar de no estar casado, porque construí una familia maravillosa, con tres hijos maravillosos, con Claudia [Moro], a quien también le debo muchas cosas”, comentó el autor de “Sentirme vivo”.

Ante este comentario, Ernesto Pimentel le pregunt{o: “¿Cómo uno se puede separar y seguir teniendo esas palabras tan hermosas de amor?”. “Porque uno puede dejar de ser pareja, pero no puedes dejar de ser familia”, fue la respuesta de Gian Marco, que recibió muy buenos comentarios por parte de los presentes.

