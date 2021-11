Ali Vefa (Taner Ölmez) y Adil Erinc (Reha Ozcan) son los protagonistas de "Doctor Milagro". | Fuente: Twitter

Después de que Ali se siente abrumado por la muerte de Kivilcim en el reciente episodio de "Doctor Milagro", es perseguido por miles de mujeres que lo acusan de asesino cuando salió del juzgado donde se está llevando el caso. Al llegar al hospital, el doctor insiste en ver al bebé y le promete que la cuidará ya que será su hermano mayor.

Mientras se conoce la sentencia que recibirá Ali por su negligencia, el doctor Adil le pide al abogado que haga lo posible para que Vefa no cumpla una condena en la cárcel. En medio de esa situación, Adil ve a joven que resulta ser su hija y se desmaya.

Ferman, Tanju y Beliz reciben la noticia de que algo le pasó al doctor Ali y lo llevan inmediatamente al quirófano. Tras hacerle una serie de exámenes y pasar por revisión, él entra en coma.

Ali tienen un poder sobre la salud del doctor Adil y tomará la decisión de operarlo o no a pesar de que es probable que no logre sobrevivir a la intervención. | Fuente: Twitter

Todos los involucrados en la sala prometen no decirle a Ali ya que Adil es como su padre. Sin embargo, Ferman ve el tumor cerebral en las radiografías y Tanju se extraña de que no haya presentado síntomas. No obstante, Beliz le muestra el documento a Ferman de que Ali debe decidir sobre la salud de Adil.

Así se enteró Ali sobre el tumor cerebral de Adil

Todos se reúnen con Ali para comunicarle el mal que tiene el doctor y entra en crisis. Comienza a preguntarse cómo sucedió si nunca vio síntomas y se frustra porque no lo notó antes.

Al tener un poder para decidir sobre Adil, decide operarlo a pesar de que Nazli le dice que no es probable que sobreviva a la intervención. Tanju y Ferman le comentan sobre algunas opciones, pero hay pocas posibilidades de salvarlo.

