El doctor Ali Vefa decide salvar al bebé de una madre embarazada con graves quemaduras tras la explosión del hospital Berhayat sin saber que era Kivilcim. | Fuente: Composición

Episodio de infarto en "Doctor Milagro". Tras la explosión que destruyó casi todo el hospital Berhayat, el doctor Ali Vefa estuvo preocupado mientras salvaba a todos los heridos de este accidente. Sin embargo, Ferman lo llamó para que atendiera exclusivamente a una señora que estaba embarazada que sufrió graves quemaduras.

Al notar que el bebé que esperaba le estaba generando una grave condición a la madre, tuvo que decidir salvar solo a uno: a la mamá o al niño. Este caso estuvo en manos de Ali, pero fue Ferman quien le dijo que le practicara un aborto para salvar a la mamá.

Sin embargo, Ali pensó que mejor era dejar vivir al bebé, así que no siguió las instrucciones de su superior dejando morir a Kivilcim, la madrastra de Beliz, sin saber que era ella ya que por las quemaduras era imposible reconocerla.

La actriz turca Özge Özder le da vida a Kivilcim, la villana en "Doctor Milagro". | Fuente: Twitter

La reacción del doctor Tanju

Luego de que Tanju terminó la cirugía que tenía pendiente, vio que en una de las camillas estaban las pertenencias de Kivilcim por lo que corrió al quirófano y vio a Ali con el bebé en brazos.

Desesperado comenzó a gritar el nombre de su amiga y todos se sorprendieron ya que nadie sabía que era ella. A pesar de que Tanju intentó salvarle la vida, todo fue imposible, por lo que comenzó a llorar y gritar de rabia. Con enojo se acercó a Ali y le reclamó por haber tomado esa decisión.

Ali se mete en problemas

La delicada situación llegó a los oídos de un reportero quien se encontraba justo en el hospital cuando sucedió el accidente. En ese momento, Ali estaba muy afectado y la enfermera Selvi revisó al bebé.

Fue ahí donde el doctor le dice a Selvi y Adil que es el hijo de Kivilcim y que la había matado por salvar al niño. Esta conversación fue grabada por el periodista.

