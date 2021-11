"Doctor Milagro": El doctor Ferman decide renunciar al hospital Berhayat. | Fuente: FOX

Los episodios de “Doctor Milagro” siguen dejando con intriga a más de un fanático. Esta vez, lo que causó sorpresa fue la renuncia del doctor Ferman, quien decidió dar un paso al costado del Hospital Berhayat.

El jefe de la unidad de cirugías se ganó el cariño del público; sin embargo, realizó una operación en secreto sin que la dirección del nosocomio se entere, por lo que prescindió de su contrato y tuvo que ser aceptado a pesar de que era necesario operar al paciente.

La mesa directiva no estuvo de acuerdo con su accionar ya que no tomaron en cuenta que era una persona de bajos recursos y no podía costear los gastos.

“Si tienes dinero vives, sino mueres. Rechazo este sistema y no voy a ser parte de un sistema podrido. Por eso, rechazo estar en un lugar como éste. Por eso me voy, ya no seré tu cirujano y no volveré. Me cansé de todo, renuncio”, fue el descargo del doctor Ferman quien dejó sorprendido a Beliz, su pareja.

El actor turco Onur Tuna interpreta al doctor Ferman, el jefe de la unidad de cirugías del hospital Berhayat. | Fuente: FOX

Su molestia se notaba a kilómetros y expresó lo que sentía a su novia: “Este sistema en el que estás es malo, te amo, pero no puedo estar más aquí, ya está hecho”, agregó.

El doctor Ferman le dice a Ali que renunció

Este es uno de los momentos más emotivos de “Doctor Milagro” ya que el doctor Ferman le dice a Ali que renunció y es la última vez que pisa el hospital Berhayat, por lo tanto, se verán poco.

Tras salir de su ex centro de trabajo, Ferman consiguió trabajo como profesor en la Facultad de Medicina de una universidad, y le confiesa a Ali que sus superiores están interesados en él debido a que se tomó la molestia de contarles sobre el famoso doctor autista. ¿Ali aceptará ser docente?

