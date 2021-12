César Vega | Fuente: Facebook | César Vega

Por no contar con los votos necesarios, la participación de César Vega en "El artista del año", estuvo a punto de llegar a su fin. Sin embargo, el jurado se jugó su última carta y decidió darle una nueva oportunidad para poner a prueba su talento en la gran final del reality de Gisela Valcárcel.

Durante la quinta gala del programa, 'El sonerito de Huacho' se enfrentó a Estrella Torres en un duelo votos, pero el público decidió respaldar a la cantante de cumbia, quien logró su pase directo a la gran final. Todo parecía perdido para el salsero, pero, inesperadamente, los miembros del jurado decidieron tirarle un 'salvavidas'.

Tal parece que los resultados de las votaciones del público, no dejaron conformes a Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi. Tras una breve reunión, ellos decidieron usar su único comodín para que César Vega continúe en la competencia.

AGRADECIDO

El sonero agradeció el gesto y prometió dar todo de sí para levantar la copa.

"Seguimos en competencia. Una semana más de retos y mucho esfuerzo. Una semana más de sacrificio en El artista del año y con el mismo amor de siempre. Gracias por seguir considerándome su artista del año con sus votos", escribió el cantante en sus redes sociales.

"Esta vez el jurado decidió usar conmigo el 'comodín' y yo no voy a defraudar a mi gente, ya que para esta final voy a seguir esforzándome para que ustedes puedan ver de mí una presentación increíble", agregó.

Cesar Vega se salvó de la eliminación, pero quedó nuevamente en sentencia junto a Yahaira Plasencia. Ahora, ambos tendrán que usar su mejor estrategia de cara a la gran final, que será transmitida el sábado 18 de diciembre.

