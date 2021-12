César Vega y Daniela Darcourt | Fuente: Facebook | César Vega/Daniela Darcourt

El cantante César Vega, está decidido a salvarse de la sentencia que podría dejarlo fuera de "El artista del año". Es consciente de que será muy duro vencer a Estrella Torres en la competencia, sin embargo, el salsero tendría un as bajo la manga para salir victorioso.

En busca de una nueva oportunidad, el 'Sonerito de Huacho' planea contar con la participación de su colega y amiga, Daniela Darcourt, por lo que no descarta llevarla como refuerzo a la semifinal del reality conducido por Gisela Valcárcel. De esta manera, César Vega se ha mostrado decidido a luchar para levantar la copa de la temporada.

"Daniela sería un excelente refuerzo, ya hemos cantado juntos en varias ocasiones, nos comprendemos bien en el escenario y eso es importante. Siempre he pensado que hay cantantes que congenian mejor y ese es mi caso con Daniela, nosotros congeniamos excelente en el escenario. Si ella aceptara apoyarme en mi sentencia, yo estaría contento porque se sabe de su talento", expresó el cantante a América TV.

NO SERÁ FÁCIL SALIR DE SENTENCIA

Sobre su rival, el intérprete de "Hombre casado" dijo que Estrella Torres tiene las armas suficientes para ganar la competencia. Sin embargo, hará todo lo posible para que ella pueda despedirse del programa de este sábado.

"Estrella pone nervioso a cualquiera, por el talento que tiene y la confianza que demuestra en el escenario, pero yo entregaré todo para salir de sentencia. Ella tiene una gran cantidad de seguidores, y está moviendo sus redes un poco más que yo, y eso me puede jugar en contra, sin embargo, estoy preparado para hacer una buena presentación este sábado", resaltó.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA ÚLTIMA GALA?

Durante la cuarta gala de "El artista del año", César Vega y Estrella Torres no lograron vencer a sus retadores y fueron enviados a sentencia, mientras que Ruby Palomino y Yahaira Plasencia consiguieron convencer al jurado y lograron pasar a la semifinal sin problemas.

