No pudo superar la votación del público. El chico reality Elías Montalvo se convirtió en el segundo eliminado de la nueva temporada de "El artista del año", siendo superado por Rubí Palomino, quien logró un mayor número de votación por parte de la audiencia. Además, la cantante no solo se salvó de la eliminación sino que se convirtió en la mejor de la gala.

La semana anterior, durante la segunda gala de la nueva temporada, Elías Montalvo superó a Christian Domínguez, quien se convirtió en el primer eliminado del programa de competencia de canto, baile y actuación.

YAHAIRA PLASENCIA EN SENTENCIA

Los cantantes de salsa César Vega y Yahaira Plasencia se enfrentarán en sentencia a Claudia Cerpa, por un lugar para la siguiente gala. Vega obtuvo el menor puntaje por parte del jurado y se convirtió en el primer sentenciado de la noche. Después, y por votación de sus compañeros de competencia, Claudia y Yahaira fueron sentenciados.

YAHAIRA PLAENCIA RESPONDE A CRÍTICAS

La segunda gala de "El artista del año" enfrentó a Yahaira Plasencia con Estrella Torres por un versus de canto y baile. La intérprete de "Y le dije no" fue superada en votos del jurado por la exintegrante de "Puro Sentimiento". Las críticas a la presentación de Plasencia llegaron a través de las redes sociales, una situación que para la cantante ya es un tema superado.

"Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera", comentó.

Yahaira Plasencia resaltó que su apuesta por esta semana es el pop latino de Thalía. "Me estoy esforzando mucho, porque van a calificar más el baile, y es más complicado porque igual tenemos que cantar. En esta tercera gala tengo que estar más relajada porque en mis primeras presentaciones he estado nerviosa y eso me ha jugado en contra", mencionó.

