Estrella Torres llega como favorita a la gran final de "El artista del año". | Fuente: Facebook | Estrella Torres

De cara a la gran final de "El artista del año", la cantante Estrella Torres llega reforzada a esta gala por Tommy Portugal, su expareja sentimental. Aunque admitió que fue muy difícil convencerlo, ella confía en ofrecer un show de lujo para convertirse en la ganadora.

"Vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia", expresó al programa de Gisela Valcárcel.

CONFIRMA RUPTURA

Ante la pregunta sobre si su actual estaba de acuerdo con esta decisión, la exintegrante de Corazón Serrano sorprendió al declarar que ya no mantenía una relación con Kevin Salas y dio a entender que él habría sido el primero en tomar esa decisión por la presión mediática.

"Ya no tengo una relación con Kevin, respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo", expresó.



¿QUÉ ALISTA PARA LA GRAN FINAL?

Será la primera vez que Estrella Torres muestre tu talento para bailar salsa, también realizará u homenaje a las canciones más representativas de la cumbia en el Perú. Para finalizar su presentación con broche de oro, la artista interpretará balada "Yo no me doy por vencido", de Luis Fonsi. "Yo no me voy a dar por vencida y lucharé por levantar la copa de "El artista del año", agregó.

Este sábado 18 de diciembre se definirá al campeón de la segunda edición de El artista del año. A la gala llegan sentenciados César Vega y Yahaira Plasencia, ambos lucharán por quedarse en la competencia para levantar la copa, sin embargo no la tendrán nada fácil ante el talento de Rubí Palomino y Estrella Torres.



.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.