Susan Ochoa sobre Gisela Valcárcel: "No sé si subestiman mi inteligencia, pero entiendo los mensajes subliminales" | Fuente: Instagram

Susan Ochoa respondió a los comentarios de Gisela Valcárcel cuando la rubia animadora se refirió a su polémica salida de "El artista del año" mencionando que "tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada".

"Eso me molestó mucho, soy sincera. Me molestó mucho. No sé si subestiman mi inteligencia porque todos los mensajes subliminales los entiendo perfectamente. Y sí me molestó mucho que pusieran 'tú sabes cómo viniste' dejando entender que vine borracha o que vine tarde o que no quería ensayar o mil especulaciones. Eso me molestó, pero me lo guardé para mí", afirmó en el programa "Encendidos" de RPP.

"He visto y escuchado tantas cosas, hasta insultos del señor [Santi] Lesmes, que realmente me molestaron, pero me los he guardado y simplemente lloré, ¿qué iba a hacer?", dijo.

"En ese momento me chocó mucho porque entré con toda la disponibilidad y alegría del mundo. Yo había querido, desde hace mucho tiempo, estar ahí: conocer a la señora Gisela, conocer ese escenario que me parecía muy bonito. Además, sabemos que es un programa bien visto y quería mostrar mi talento", comentó.

Susan Ochoa en "Encendidos" | Fuente: Facebook

TODO ESTÁ SUPERADO

Para Susan, su paso por el 'reality' conducido por Gisela Valcárcel es un capítulo cerrado. "Yo ya pasé la página. Ahora me toca seguir con mi vida, seguir cantando, con mi carrera. Todo pasa por algo", mencionó.

"De todo se aprende. Yo me fui con toda la buena actitud, toda mi disponibilidad. Sabía que lo mío no era el baile, pero estuve con toda la actitud de aprender y entretener, de poder seguir demostrándole al público. Me estaba esforzando porque quería estar en ese escenario", mencionó.

"Yo puse todo de mi parte y el que lo valoró, bien. A mi público yo le ofrecí todo mi cariño, mi esfuerzo, pero ya depende de cada uno cómo lo toma, si valora el esfruerzo o no", resaltó.