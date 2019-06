Stephanie Valenzuela confía alzar la copa de "El artista del año". | Fuente: GV Producciones

Stephanie Valenzuela se siente la favorita de "El artista del año" por sus altos puntajes y porque nunca ha caído en sentencia. Tanto así que ella espera despedirse, este sábado, como ganadora del 'reality' de Gisela Valcárcel.

"Con muchas ganas y fe, sé que levantaré la copa. Estoy segura porque confío en mi talento y en mi esfuerzo diario", indicó la artista, en comunicado de GV Producciones, quien compartirá escenario con Bartola.



Ella considera que con "El artista del año" ha crecido como profesional. "He avanzado en dos meses y medio lo que otros artistas pueden hacer en cinco años. Esta ha sido una gran escuela", sostuvo Stephanie Valenzuela quien planea lanzar a fin de año su disco.

En cuanto al amor, ella dice no tener tiempo pero no descarta nada. "Espero una persona con la que me lleve bien y que me engría. Quizá ya llegó el amor de mi vida y aún no me he dado cuenta", agregó.

Este 29 de junio es la final de "El artista del año". | Fuente: GV Producciones

RUMBO A LA FINAL

Natalia Salas, quien logró 73 puntos, y Sandra Muente, quien además de cantar sorprendió al público bailando marinera, pasaron directamente a la gran final de "El artista del año". Stephanie Valenzuela competirá con ellas por la copa.

El sentenciado de la noche fue nada menos que Mario Hart, quien no estuvo presente y envió en su reemplazo a Manolo Rojas. Pablo Heredia, junto a él, también obtuvo un bajo puntaje por tercera semana consecutiva.

TRAS LA SALIDA DE SUSAN OCHOA



Luego de la renuncia del 'reality' de Susan Ochoa, ella reveló que padece de problemas cardíacos, situación por la que se encuentra medicada.

"Todo esto me chocó mucho, aparte que tengo un problema en el corazón desde siempre y estuve medicada. Hasta el día de hoy sigo medicada, pero a darle con fuerza", aseguró en declaraciones al programa "Válgame Dios".