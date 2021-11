"El artista del año": ¿Yahaira Plasencia participará en el programa de canto y baile? | Fuente: Instagram

Tras el regreso de “El artista del año”, Gisela Valcárcel puso una serie de historias en su cuenta de Instagram sobre los personajes de la farándula local que pisarán el escenario nuevamente.

Entre ellos se encuentra Yahaira Plasencia ya que, a pesar de que no dieron nombre y apellido, la productora fue descubierta de inmediato luego de que la salsera publicara fotos en sus redes sociales.

“Puso la firma y este sábado estará al 100. El artista del año estreno este sábado”, se ve en la imagen de “El artista del año” a una joven con saco marrón, lentes y polo negro. Con esta vestimenta, la intérprete de ‘Y le dije no’ compartió su día con sus seguidores.

Además, publicó una foto junto a uno de los productores de GV Producciones y escribió: “En reunión”.

Yahaira Plasencia firma el contrato de GV Producciones para formar parte de "El artista del año". | Fuente: Instagram

¿Cuándo se estrena "El artista del año"?

Gisela Valcárcel regresará a la televisión con una nueva temporada de “El artista del año” este sábado 13 de noviembre desde las 9 p.m. Por medio de las redes sociales del programa, se confirmó que este fin de semana seguirá el concurso de canto y baile.

“Te hará vibrar como nunca. Será una competencia donde las reglas cambian. Habrá más retos, más esfuerzo y más competencia. ¡Que empiece el verdadero show!”, se lee en la publicación.

Como se recuerda, el último sábado se vivió la final de “Reinas del show 2” donde Isabel Acevedo se coronó como la ganadora.

Yahaira Plasencia compartió esta foto en sus historias de Instagram donde sale con la misma ropa que firmó el contrato de "El artista del año". | Fuente: Instagram





