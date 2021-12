Yahaira Plasencia bailó "La culebrítica" en la semifinal de "El artista del año". | Fuente: Instagram | El artista del año

El sábado 11 de diciembre se llevó a cabo la semifinal de “El artista del año” y Yahaira Plasencia y se enfrentó a sus contrincantes en un duelo de baile y canto. Sin embargo, tuvo un incidente que la llevó a sentencia.

La salsera bailó la cumbia “La culebrítica” y, antes de que iniciara, se mostró algo inquieta, además, le comentó algo a sus bailarines. No obstante, decidió continuar, pero al momento de que llegaron las piruetas, algo no salió bien.

Al final del show, el bailarín no tomó con fuerza a Yahaira Plasencia quien se encontraba en el aire por lo que cayó mal y no terminó como habían ensayado. A pesar del resbalón, el jurado de “El artista del año” le dio un buen puntaje.

Sobre ello, la intérprete de “Cobarde”, se pronunció: “Yo estaba bastante agotada, pero igual le estaba dando duro y estábamos ensayando súper bien. Supongo que era algo del vestuario porque he estado respirando bien. He estado súper concentrada, pero son cosas que pasan. De hecho, siento un poco de cólera. Es la primera vez que me pasa”.

César Vega es elimando, pero jurado lo salva

Por no contar con los votos necesarios, la participación de César Vega en "El artista del año", estuvo a punto de llegar a su fin. Sin embargo, el jurado se jugó su última carta y decidió darle una nueva oportunidad para poner a prueba su talento en la gran final del reality de Gisela Valcárcel.

Durante la quinta gala del programa, 'El sonerito de Huacho' se enfrentó a Estrella Torres en un duelo votos, pero el público decidió respaldar a la cantante de cumbia, quien logró su pase directo a la gran final. Todo parecía perdido para el salsero, pero, inesperadamente, los miembros del jurado decidieron tirarle un 'salvavidas'.

Tal parece que los resultados de las votaciones del público, no dejaron conformes a Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi. Tras una breve reunión, ellos decidieron usar su único comodín para que César Vega continúe en la competencia.

