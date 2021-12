Yahaira Plasencia fue salvada por el jurado de "El artista del año" y seguirá en competencia. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

En la última emisión de "El artista del año", la cantante Yahaira Plasencia fue eliminada de la competencia, pero Morella Petrozzi, integrante del jurado, sacó el salvavidas y le dio la oportunidad de batallar en la final del programa.

Agradecida por el gesto, la salsera ofreció una presentación memorable al bailar el tema "La murga" y se llevó un alto puntaje del jurado. Sin embargo, no fue suficiente para llevarse el primer lugar y quedó en el segundo.

En diálogo con la prensa, Yahaira Plasencia comentó: "Todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón. Más que tener una copa, es la experiencia que me estoy llevando tan bonita, que el público vea una Yahaira distinta".

Además, saludó el triunfo de Ruby Palomino, quien consiguió ubicarse en el primer lugar del 'reality' conducido por Gisela Valcárcel. "Estoy feliz por Ruby, la felicito. Creo que la viene luchando muchísimo, se lo merece", dijo.

El tercer puesto en "El artista del año" se lo llevó Estrella Torres, mientras que César Vega se posicionó en el cuarto.

Ruby Palomino es la ganadora de la competencia

Este sábado 18 de diciembre se realizó la gran final de "El artista del año" y el público decidió que Ruby Palomino se consagre como ganadora al darle 58% de los votos.

El resultado se dio luego de que la rockera cantara una balada de Raphael y se la dedicara a su hermano Joel, quien cumplió años ese mismo día.

Entre lágrimas, Palomino alzó la copa de "El artista del año" y pidió a todos que "crean en su país, en su cultura, en su gente".

La conductora Gisela Valcárcel, por su parte, se despidió de su público y les agradeció por haberla acompañado en un año tan complicado por la pandemia.

