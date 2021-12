El productor musical comentó que considera que Yahaira Plasencia tiene todo para levantar la copa de esta temporada de “El artista del año” y resaltó su disciplina. | Fuente: GV Producciones | Fotógrafo: GIULIANO BUIKLECE

Yahaira Plasencia se salvó de la eliminación en la reciente gala de “El artista del año” y aseguró su permanencia una semana más en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Previo a su presentación, Yahaira fue sorprendida con un video con algunos especialistas musicales que hablaron sobre su trayectoria y su paso por el reality de baile, canto y actuación.

Sergio George, su productor musical, fue uno de ellos, quien la sorprendió con palabras de elogio a su disciplina, asegurando que Plasencia tiene todas las herramientas para levantar la copa en la final.

“Es una pionera en todo lo que hace… Ella tiene mucha disciplina. Ella tiene todas las herramientas, persistencia y resistencia. Ella tiene todo para ganar, depende de ella. Debe creérsela ella. No puede tener miedo al fracaso. Es parte de la vida y le deseo lo mejor, creo que le va a ir muy bien”, dijo.

Tras ver el video y antes de su presentación, Yahaira Plasencia le dedicó unas palabras de agradecimiento a Sergio George. “Sergio me enseñó a ver todo esto como negocio y siempre ha tenido palabras de motivación. Sabe que he tropezado más que nunca, por eso quiero agradecerle a él, a Danilo y a mi familia. Esta industria es complicada”, mencionó.

RECIBIÓ BUENOS COMENTARIOS

Yahaira Plasencia tuvo una buena participación en la más reciente gala de “El artista del año”, no solo porque se salvó de la sentencia, sino por que también ganó su versus con Gaby Zambrano, quien llegó como retadora al reality conducido por Gisela Valcárcel.

La cantante de salsa resaltó que aún se siente nerviosa al pisar el escenario, pese a que su carrera como artista tiene muchos años ya.

“Relajarme un poco más, tengo que confiar más en mí, ando muy tensa, nerviosa y eso que tengo mucha experiencia en el escenario, pero me pongo nerviosa. Yo creo que acá todos queremos la copa, pero lo más importante del concurso es que estoy aprendiendo mucho más. Si gano bien y si no me llevo lindas amistades y experiencias”, comentó.

