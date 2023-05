"Esto es asqueroso": Milett Figueroa recibe duras críticas por su sazón en 'El Gran Chef Famosos'

Los integrantes del jurado de 'El Gran Chef Famosos' no tuvieron piedad con Milett Figueroa durante su participación en la segunda emisión del 'reality' culinario. Junto a otras figuras de la farándula local, la actriz y modelo tuvo que preparar unos 'Choros a la Chalaca' para asegurar su permanencia en la competencia

Sin embargo, su sazón no convenció a los jueces del reality y terminó por recibir serias críticas. Del mismo modo, la presentación del plato dejó mucho qué desear.

"Este trabajo tienes que hacerlo tú, el comensal no debería de abrir los choros", comentó uno de los jueces mientras se encontraba contemplando el platillo de Milett Figueroa.

De pronto, la cámara capta el gesto de desagrado del juez luego de comer la preparación. "No, disculpen, esto no está para la cámara. Tiene arena, está chicloso, esto es asqueroso, perdón".

Visiblemente incómoda, la modelo no compartió la reacción del juez y discrepó con sus palabras y gestos que mostró en pantalla.

"No, no, no, discrepo, porque no está así. No está así. La verdad que no entiendo por qué la reacción a mi plato si estaba bien rico y estaba bien, o sea, tenía buena pinta y me encantó", manifestó Milett ante las cámaras del nuevo reality de Latina.

Milett Figueroa antes de ingresar a 'El Gran Chef Famosos': "La pensé muchísimo, porque no conozco la cocina"

A sus 30 años, son varias las facetas por las que ha atravesado Milett Figueroa en su carrera televisiva. Empezó en el mundo del modelaje, se desempeñó como concursante de reality y programas de baile, y luego viró su foco hacia la actuación (donde, entre otros roles, destaca el que hizo para una película de Netflix). Actualmente, también anima eventos corporativos. "Hago de todo, me considero una persona a la que le encanta aprender", sostuvo en entrevista con RPP Noticias.

Por eso, significó todo un desafío cuando fue convocada para participar en un proyecto por una habilidad que no posee: cocinar. Pero ese es, precisamente, el gran atractivo detrás de 'El Gran Chef Famosos', el nuevo programa de Latina que se estrenará el próximo 1 de mayo: reunir a 12 celebridades de nuestra pantalla chica que no tengan experiencia en los fogones para someterlos a pruebas gastronómicas, que serán calificadas por un jurado conformado por un crítico culinario, una influencer gastronómica y un chef.

"La pensé muchísimo [cuando me propusieron el programa], sobre todo porque no conozco el escenario de la cocina", dijo Milett Figueroa. Con una hermana que es chef de profesión, aseguró tenerle gran respeto al trabajo con la comida. Además, siempre le dio "muchísimo miedo" exponerse al calor de una sartén. Pero cuando le dijeron que todos los participantes serían inexpertos, se sintió más segura. "Recién al segundo llamado lo pude meditar mejor y dije... por qué no", añadió.