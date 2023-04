Luego de que Isabella Picasso, su célebre personaje en "Al fondo hay sitio", falleciera en la octava temporada, allá por el 2016, la actriz Karina Calmet se alejó de la pantalla chica. Pero este 1 de mayo vuelve para el programa de concurso culinario "El Gran Chef Famosos".

"Estoy súper feliz y emocionada, porque estoy comenzando una nueva aventura con ‘El Gran Chef Famosos’. Van a conocerme más a mí, como Karina, y no tanto en un personaje de ficción", comentó sobre su retorno a la televisión en entrevista con el diario Trome.

Karina Calmet es una de los 12 concursantes famosos que, episodio tras episodio, deberá poner a prueba su poca experiencia en los fogones ("estoy en nivel intermedio", dijo entre risas) para ser evaluada por un jurado, que está conformado por un crítico gastronómico, una influenciadora y un chef.

Durante su etapa de exilio de la televisión, la intérprete de películas como "Talk Show" y "Ojos que no ven" afirmó que estuvo actualizándose en la actuación, además de escribir su "segundo libro". "Es una comedia y espero llevarla a la ficción más adelante", expresó.

Asimismo, Calmet se enfocó en "pasar más tiempo" con sus dos hijas, que a estas alturas ya están "grandes". "Las mamás latinoamericanas nos caracterizamos por ser amigas de nuestros hijos, pero también sabemos cuándo ajustar las riendas", reflexionó.

Durante siete años, Karina Calmet fue vista por toda la audiencia delante de cámaras, pero detrás de ellas se considera "ordenada, deportista, disciplinada". "Ando mucho con mis hijas y mi mamá. Tengo 53 años, he crecido con el tiempo y soy más de estar con amigas de mi edad", dijo.

Karina Calmet: "Estoy concentrada en mis hijas y mis proyectos"

Karina Calmet manifestó que no le cierra las puertas al amor, aunque en este momento de su vida eso no forme parte de sus prioridades. "Es algo que tiene que ser o darse, pero yo no [me obsesiono con el tema]. Estoy concentrada en mis hijas y en mis proyectos", afirmó.

¿Qué es lo que podría buscar en una pareja la figura de televisión que empezó su carrera como conductora de "Nubeluz" en los años 90? "Las mujeres a partir de los 40 o 50 años ven en la compañía el hecho de una buena conversación, del sentido del humor y de poder reírse un montón", sostuvo.

Sobre algunos incidentes de su pasado, como intercambios de opiniones ásperas con sus excompañeros de "Al fondo hay sitio", Karina Calmet consideró que en aquel tiempo se "sobrepasó". "Fueron meses complicados. No lo supe llevar bien, hay que reconocer cuando una comete errores", dijo.

En ese sentido, la actriz subrayó que ya se "ha pasado la página y tirado esos libros". "Felizmente que ese momento tan feo ya pasó", destacó. Y hoy, ya tiene todo listo para su retorno a la pantalla chica de la mano de "El Gran Chef Famosos". Sin duda, una faceta que le abrirá nuevos caminos en su larga trayectoria.

