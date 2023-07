Jimmy Santi se despidió de 'El Gran Chef Famosos' tras ser eliminado: "Me voy feliz de la competencia"

Jimmy Santi, Antonio Pavón, Mr. Peet y Junior Silva estuvieron en la etapa de eliminación de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, los jueces solo tenían que escoger a solo un participante para que deje la competencia.

Para el primer reto consistía en hacer humitas. Tras degustar los platos, el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giachomo Bocchio escogieron a Silva como ganador así que su beneficio fue tener 5 minutos de consejos de Rossinelli.

Antes de decidir quién será el segundo eliminado de la temporada 2 de ‘El Gran Chef Famosos’, los concursantes prepararon Pachamanca a la olla con salsa uchucuta.

Tras probar el mencionado platillo, se salvó Junior Silva, Antonio Pavón y Mr. Peet, por ende, Jimmy Santi se despidió del programa: "Gracias, gracias. Me voy feliz de la competencia porque he representado millones de personas, así que me voy feliz, gracias a todos y recuerde que Jimmy Santi y su 'Chin Chin' los ama".

¿'El Gran Chef Famosos' llegará a su fin en la temporada 2?

Aunque faltan algunas semanas para el fin de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos', Latina ya trabaja en un nuevo programa que espera repetir el éxito del reality culinario. Todavía no existe un anuncio oficial, pero en redes sociales se especula que se trata de un formato muy parecido a Gran Hermano, el popular reality de convivencia.

De acuerdo con el tiktoker Ric La Torre, el nuevo espacio televisivo se desarrollará en los exteriores de Lima y sería presentado como La Hacienda de los Famosos.

"El nuevo reality de convivencia y supervivencia de Latina. Muchos chicos reality habrían sido tentados para entrar. Además, lo producen los mismos en Chile que hicieron Doble tentación, Resistiré y más", dijo el influencer. "En un inicio se iba a llamar El rancho de los famosos... lo produce Ignacio Corvalán", aseguró.

Según La Torre, serán 16 participantes los que deberán hacer distintas tareas en dicha hacienda para subsistir. "Cada capítulo dura 75 minutos y será para el horario prime time de Latina", comentó el tiktoker antes de revelar a los posibles convocados.

Como se trata de una información por confirmar, todavía no se tienen mayores detalles de quién será la persona encargada de conducir el programa. Sin embargo, en una entrevista para RPP Noticias, Cristian Rivero reveló que viene trabajando un nuevo programa con Latina.