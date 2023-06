Ricardo Rondón fue invitado a 'Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya' tras ganar 'El Gran Chef Famosos'

Tras resultar ganador de la primera temporada de El Gran Chef Famosos, Ricardo Rondón volverá a poner a prueba su habilidad culinaria para participar en el programa Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya. La misma Gisela Valcárcel, gerente de GV Producciones, publicó un video en sus redes sociales para confirmar la presencia del vencedor del reality de Latina en el espacio de América TV.

En el avance promocional se puede ver a Rondón compitiendo con la ex miss Perú Valeria Piazza, ambos acompañados por un miembro de su familia: "No se lo pierdan. Viene Valeria Piazza y cocina con su mamá enfrentándose a Ricardo Rondón y su hermana. Ganar requiere de un milagro", dijo 'La señito'.

Esta estrategia para favorecer la sintonía del programa conducido por Ethel Pozo y Yako Ekenazi, fue cuestionada por varios seguidores de Gisela Valcárcel, quienes no dudaron en expresar su opinión en medio de la gran expectativa que generó la final de la primera temporada de El Gran Chef Famosos.

"Colgándose de El Gran Chef qué le queda", "Gisela siempre copiando. No entiendo qué clase de productora representa. 10 centavos de creatividad. Solo nos generas anticuerpos y rechazo para no ver tus producciones", "No hay comparación con el gran chef", fueron algunos comentarios de los usuarios.

Ricardo Rondón se llevó el título de 'El Gran Chef'

Ricardo Rondón es el ganador de la primera temporada de El Gran Chef Famosos. El participante venció a Karina Calmet en la gran final, quedándose con el título de 'El Gran Chef'. Tras múltiples platillos, noches de sentencia y noches de eliminación, el presentador se llevó el trofeo de campeón a casa.

En la última jornada del programa los finalistas tuvieron que presentar un menú de tres tiempos, es decir, una entrada, un plato de fondo y un postre. Por primera vez, el jurado quedó totalmente satisfecho con el desempeño de los participantes, incluso llegaron a decir que estaban felices por lo que habían comido.

Tras alzarse con el premio, Ricardo Rondón brindó unas conmovedoras palabras hacia Giacomo Bocchio, Javier Masías, Nelly Rossinelli, José Peláez y Karina Calmet.

"Dije por qué no probar con algo que me hace feliz conmigo mismo porque estaba pasando por algo personal. Javier, celebro y respeto a las personas que son muy inteligentes, soy enamorado de la sabiduría. Nelly, tu ternura, tu mirada, tu protección ha sido tan especial como tu manera de ser colaboradora y solidaria. Maestro Giacomo, si conocí a alguien gentil, amable, señor en toda la extensión de la palabra, es usted. Le agradezco mucho y tengo el placer de haberlos conocido. Peláez, tienes el privilegio de ser la cara de esa televisión que todos reclamaban, sí se puede hacer televisión buena, tengo 30 años en esto, sí se puede hacer buena televisión y con respeto, tú eres el pionero de la nueva televisión. Nunca firmé un autógrafo a un niño y ahora se me acercan", dijo entre lágrimas.

Los participantes de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'



Tras conocerse al ganador de la temporada de estreno de 'El Gran Chef Famosos', conoce quiénes serán los 12 participantes de la segunda temporada.

"Esta segunda temporada promete ser más desafiante, dónde se pondrá a prueba las habilidades y la creatividad de nuestros famosos. ¿Quién se convertirá en 'El Gran Chef' de esta temporada?", publicó Latina en sus redes sociales.

Como ya habían confirmado los seis primeros, faltaba la mitad. Así que la temporada 2 de 'El Gran Chef Famosos' contará con grandes actrices, cantantes y personalidades del espectáculo. Entre ellos se encuentra Natalia Salas, Katia Palma, Jesús Neyra y más.

1. Mr. Peet

2. Alessandra Fuller

3. Jimmy Santy

4. Mónica Torres

5. Laura Spoya

6. Junior Silva

7. Belén Estévez

8. Katia Palma

9. Mauricio Mesones

10. Antonio Pavón

11. Jesús Neyra

12. Natalia Salas