La exparticipante de ‘El gran show’ Gabriela Herrera conversó con las cámaras de “Magaly TV la firme” y contó que la producción de Gisela Valcárcel, a través de GV Producciones, la había multado con 56 mil soles.

“No puedo hablar a ningún canal, me dicen que no hable de nada de ese tema, me tienen amarrada porque a mí me encontraría hablar y decir lo que pienso, normal como soy, pero no puedo porque justamente yo me gano un problema y ya me lo gan{e” dijo, mientras comentaba para las cámaras del programa de Magaly Medina, durante grabaciones de un sketch de “JB en ATV”.

La bailarina fue suspendida y luego despedida de “El gran show” luego de declarar a las cámaras de “Amor y Fuego”, programa conducido por Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre.

“No quiso soltar ni una sola palabra porque dice que no quiere que la sigan multando. Nos ha contado que GV Producciones de Gisela Valcárcel le ha mandado una carta y le están cobrando 56 mil soles por haber declarado a otro canal.. ¡Qué abuso me parece poner esas penalidades tan grande!”, dijo Medina tras la presentación del reportaje.

Agregó que el dinero que se le exige pagar a Herrera es alto. “Los participantes tienen que tener libertad para hablar. Claro, lo que ella hizo fue rajar de la dueña del circo y eso no le agradó. Me suena a revancha, a pica. ¿De verdad tendrá que pagarlos? Tendrán que llegar a un acuerdo”, dijo.

ESTO OCASIONÓ SU SALIDA

Gabriela Herrera había dado unas declaraciones al programa "Amor y fuego". Esto, según Gisela Valcárcel, provocó su salida del espectáculo en el que venía ofreciendo un buen rendimiento. No obstante, la popular 'Señito' manifestó que la también cantante no tendría las puertas cerradas a cualquier otro programa de América TV.

"Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo, esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias, Gabriela, por haber estado aquí", añadió Valcárcel.

