"El reventonazo de la Chola": Ernesto Pimentel celebrará los 14 años del programa. | Fuente: Instagram

Ernesto Pimentel empieza este sábado la celebración de los 14 años interrumpidos del programa "El reventonazo de la Chola", que en todo ese tiempo ha llevado alegría, diversión y sano entretenimiento a las familias.

El actor cómico anunció que, desde las 7 de la noche, festejará por todo lo alto y tendrá más de una sorpresa e invitados como Armonía 10, Orquesta Bembé, Bryan Arámbulo, Corazón Serrano y los ex Skándalo.

También se presentarán Johanna San Miguel y los protagonistas de la telenovela "Luz de luna". "Son 14 años de contar con el respaldo y amor del público. Siempre he dicho que me siento una persona bendecida. 'El reventonazo de la chola' es un programa que tiene como protagonista a la música y el humor. Nosotros somos una familia y las cifras nos respaldan por estar vigente tanto tiempo en el corazón de la gente", sostuvo.

Asimismo, el creador de la Chola Chabuca aseguró que le encantaría seguir en América TV, pero que aún no hay nada dicho para el próximo año.

"El canal está contento y es bonito que por varios años te hayan respaldado, pero todavía es una incógnita si seguiremos, todo va a depender de los acuerdos que se pueda llegar con los directivos, a quienes les tengo un gran aprecio", expresó.

Ernesto Pimentel no está preocupado por el ráting

Ernesto Pimentel asegura que su prioridad es entretener a toda la familia y no está preocupado por las cifras del ráting. El conductor de “El reventonazo de la Chola” afirmó que lo más importante es mejorar cada semana.

“Yo no hablo de otros, si fuese, lo que diría es que hay espacio para todos y que el público tomará sus decisiones”, dijo a Trome luego del lanzamiento del nuevo programa de Jorge Benavides. “No me desespera ser número 3, 5 o 4. Yo voy a ir despacio, mi objetivo será superarme cada semana, hacer los dos dígitos que hacemos, eso me preocupa”.

En ese sentido, la popular ‘Chola Chabuca’ comentó que le parece bien que su competencia también destaque, pero su equipo está más enfocado en el trabajo del set: “Nuestro compromiso es, semana a semana, hacer un mejor programa. Y si esta semana no nos va bien, la siguiente nos irá mejor. Yo no hago televisión con un aparatito de audiencia”.

