Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Paul Vega se disculpa tras rechazar abrazo de fan y la invita al set de ‘Al fondo hay sitio’

Paul Vega interpreta a Koky en 'Al fondo hay sitio'.
Paul Vega interpreta a Koky en 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Facebook: Paul Vega
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El actor reconoció su error tras la difusión del video viral, ofreció disculpas públicas a la joven y a su madre, y expresó su deseo de enmendar el mal momento con una visita a la grabación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Paul Vega rompió su silencio luego de que se viralizara un video en el que parece rechazar el abrazo de una joven con discapacidad. El hecho generó una ola de críticas en redes sociales, por lo que el artista reconoció su error y ofreció disculpas a la fan por el incómodo momento.

“Pido disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato. Finalmente somos lo que somos gracias a ustedes”, señaló a América Espectáculos,

Vega explicó que en ese momento se encontraba grabando escenas en Ancón y que la premura de la producción lo llevó a cometer lo que calificó como “una torpeza”. “En el apuro no atendí amablemente como debía. Debí quedarme ahí, darle un abrazo, me imagino que había estado esperando mucho tiempo para conocerme. Por eso pido disculpas”, agregó. 

El actor aclaró que no suele tener ese comportamiento con sus seguidores y asumió la responsabilidad por la situación: “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco. Hay que asumir los errores”. 

Finalmente, Paul Vega invitó a la joven y a su madre al set de  Al fondo hay sitio con la intención de enmendar lo ocurrido. “La invitación está hecha. Quisiera reparar el mal rato que les hice pasar. Espero verlas pronto y poder darnos un abrazo”, concluyó. 

‘Al fondo hay sitio’ realizó un capítulo con escena en vivo

Al fondo hay sitio marcó un nuevo hito en la televisión nacional con la emisión de una escena completamente en vivo y en tiempo real, el lunes 18 de agosto. La producción confirmó que es la primera vez que una ficción nacional asuma el reto de realizar una secuencia en directo, sin edición. 

De acuerdo con la productora general, Estela Redhead, explicó que la decisión de realizar esta escena en vivo responde al interés de desafiarse constantemente como equipo. “Estamos saliendo de nuestra zona de confort para demostrar la enorme capacidad del elenco y de todo el equipo técnico. Queremos sorprender y brindar una experiencia única a los televidentes”, señaló. 

Asimismo, destacó la complejidad técnica que implica el proyecto, que requiere cámaras móviles, equipos de transmisión en directo, coordinación precisa entre actores y técnicos, ensayos previos y gestión de locaciones y permisos. 

Video recomendado
Tags
Paul Vega

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA