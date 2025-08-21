Paul Vega se disculpa tras rechazar abrazo de fan y la invita al set de ‘Al fondo hay sitio’

El actor reconoció su error tras la difusión del video viral, ofreció disculpas públicas a la joven y a su madre, y expresó su deseo de enmendar el mal momento con una visita a la grabación.

El actor Paul Vega rompió su silencio luego de que se viralizara un video en el que parece rechazar el abrazo de una joven con discapacidad. El hecho generó una ola de críticas en redes sociales, por lo que el artista reconoció su error y ofreció disculpas a la fan por el incómodo momento.

“Pido disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato. Finalmente somos lo que somos gracias a ustedes”, señaló a América Espectáculos,

Vega explicó que en ese momento se encontraba grabando escenas en Ancón y que la premura de la producción lo llevó a cometer lo que calificó como “una torpeza”. “En el apuro no atendí amablemente como debía. Debí quedarme ahí, darle un abrazo, me imagino que había estado esperando mucho tiempo para conocerme. Por eso pido disculpas”, agregó.

El actor aclaró que no suele tener ese comportamiento con sus seguidores y asumió la responsabilidad por la situación: “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco. Hay que asumir los errores”.

Finalmente, Paul Vega invitó a la joven y a su madre al set de Al fondo hay sitio con la intención de enmendar lo ocurrido. “La invitación está hecha. Quisiera reparar el mal rato que les hice pasar. Espero verlas pronto y poder darnos un abrazo”, concluyó.

‘Al fondo hay sitio’ realizó un capítulo con escena en vivo

Al fondo hay sitio marcó un nuevo hito en la televisión nacional con la emisión de una escena completamente en vivo y en tiempo real, el lunes 18 de agosto. La producción confirmó que es la primera vez que una ficción nacional asuma el reto de realizar una secuencia en directo, sin edición.

De acuerdo con la productora general, Estela Redhead, explicó que la decisión de realizar esta escena en vivo responde al interés de desafiarse constantemente como equipo. “Estamos saliendo de nuestra zona de confort para demostrar la enorme capacidad del elenco y de todo el equipo técnico. Queremos sorprender y brindar una experiencia única a los televidentes”, señaló.

Asimismo, destacó la complejidad técnica que implica el proyecto, que requiere cámaras móviles, equipos de transmisión en directo, coordinación precisa entre actores y técnicos, ensayos previos y gestión de locaciones y permisos.