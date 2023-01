"JB en ATV" y "El reventonazo de la Chola" estuvieron entre los shows de TV más vistos del último fin de semana. | Fuente: Composición (Instagram)

El último fin de semana, las preferencias de la audiencia televisiva peruana estuvieron divididas, pero marcadas por la comedia. Los programas "JB en ATV" y "El reventonazo de la Chola" estrenaron sus nuevas temporadas y disputaron el liderazgo del rating.

Sin embargo, ninguno de los dos espacios consiguió hacerse del primer lugar, ya que finalmente se lo llevó la telenovela mexicana "Milagros de la Rosa", con un puntaje de 9.2. Este sábado, la ficción que cuenta cómo personas comunes experimentan la intervención divina de la Virgen de Guadalupe pudo más.

Eso no quita que "JB en ATV" y "El reventonazo de la Chola" no se hayan posicionado en el podio de lo más visto el 28 de enero. Ambos espacios consiguieron 7.4 puntos de rating, aunque el segundo lugar fue para el show cómico de Jorge Benavides, mientras que el tercero para el que conduce Ernesto Pimentel.

Más abajo, en quinto lugar, la cinta "No me digas solterona", dirigida por Ani Alva Helfer, obtuvo 6.6 puntos de rating.

La medición del rating, como se recuerda, se realiza sobre la base de las audiencias de los hogares de Lima que sintonizan la pantalla chica durante el horario estelar.

¿Qué pasó en los programas que lideraron el rating?

En su última edición, "JB en ATV" tuvo como invitados a Julián Zucchi y Yiddá Eslava, la pareja que acaba de estrenar en las salas de cine su película "Soy inocente". Asimismo, en uno de sus números cómicos, Benavides lanzó su versión de la sesión musical de Shakira con Bizarrap.

No solo eso: en el sketch 'Cinco cosas que no me gustan de ti', Dayanita arremetió contra Gabriela Serpa, mientras que Alfredo Benavides decidió dar una vuelta de tuerca y decirle sus "verdades" a su hermano Jorge, quien lidera este programa.

Por su parte, el retorno de "El reventonazo de la Chola" en América Televisión también trajo sorpresas. La cuarta edición de verano recibió a la cantante Yahaira Plasencia, quien tuvo un 'careo' con la 'Tía Zoila'. La artista, además, promocionó su nominación a Premio Lo Nuestro 2023.

Asimismo, la conductora Jazmín Pinedo se enfrentó a su doble en la secuencia "Estrellas vs Estrellados". Por el mismo número pasaron las exreinas de belleza Natalie Vértiz y Valeria Piazza.

