"John Kelvin ha sido mi agresor": Dalia Durán negó su participación en 'El valor de la verdad'

Después de que El valor de la verdad lanzara su promoción dando a entender que John Kelvin y Dalia Durán se presentarán el próximo domingo, la expareja del cantante confesó que no estará en el sillón rojo. Para aclarar la situación, llamó al programa Magaly TV La Firme para dar su descargo.

"Esa promoción salió hoy y yo también me he sorprendido, pero dan a entender como si yo me voy a presentar con el señor Jonathan, cosa que no es cierta. Sí he pasado polígrafo, pero no he grabado programa en sí", dijo vía telefónica.

Durán comentó que sí contará su verdad, pero no estará al costado de Jhon Kelvin. "Yo no tengo idea qué trato han hecho con él. Mi trato con la producción es aparte. Mi tema es aparte, yo voy a contar mi verdad, lo que he vivido tantos años". Por otro lado, reiteró que, a pesar de la reconciliación pública entre los dos, es consciente de que el padre de sus hijos la maltrató: "John ha sido mi agresor, lo tengo clarísimo", agregó.

Tras la llamada, Magaly Medina arremetió contra la cubana ya que cree que se ha olvidado de su mala experiencia. "¿Ella no va a ir? ¿Se ha arrepentido? Pero ya está grabada ahí. Ha hecho promoción. ¿Cómo no va a ir? ¿Y la plata? O solo ha hecho este documento para que él pueda ganar plata y le ha prometido darle a ella una parte. Pero no haces eso pues, Dalia. ¿O te ha prometido llevarte a Barcelona?", explotó la conductora.

Dalia Durán denunció a John Kelvin por agresión

El caso inició en julio de 2021, cuando John Kelvin fue denunciado por haber agredido a Dalia Durán en el interior del departamento de ella, ubicado en San Miguel. El cantante tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a su entonces pareja luego de que lo denunciara por maltrato psicológico.

Kelvin fue detenido por la Policía Nacional y durante su declaración aseguró que Dalia Durán le golpeó en el pecho tras intentar lastimarlo con un cuchillo y que luego se “autolesionó”.

Dalia Durán amplió su denuncia contra el cantante por violación, pues, según aseguró, además de agredirla físicamente la ultrajó.

En mayo de 2022 fue condenado a 21 años de pena privativa de la libertad por agresión y violación sexual. Sin embargo, 13​ meses después, Kelvin fue absuelto de los cargos en su contra y sentenciado con la pena de 1 año de prisión privativa.

La justica lo liberó en octubre de 2022, pero el artista fue nuevamente detenido en febrero de este año tras no cumplir el orden de alejamiento hacia su expareja e hijos.

Dalia Durán habla de la orden de alejamiento de John Kelvin

Sobre la medida legal vigente que respecta a la orden de alejamiento de John Kelvin, Durán aseguró haber consultado previamente con su abogado para evitar problemas. "Mientras él esté con nosotros y no haga nada indebido o se comporte mal, no hay ningún problema. Ya dependerá de él para que se pueda solicitar el levantamiento de las medidas. Yo no pretendo continuar una guerra legal, menos donde mis hijos estén en medio", dijo a Trome en diciembre de 2024.

Frente a las críticas por permitirle a Kelvin acercarse nuevamente a su familia, la modelo señalo: "No vivimos juntos, críticas siempre existirán, pero no vivo del qué dirán. Ya viví mi proceso y he ido aprendiendo a sanar, no olvidar, pero es parte de la madurez y sobre todo llevar una relación tranquila como padres porque es sano para nuestros hijos. Es el padre de mis hijos y lo será toda la vida, ya depende de él estar a la altura, pero no se debe confundir con estar enamorada", concluyó.

