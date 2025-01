John Kelvin fue intervenido en San Borja durante operativo y explica la razón: "Estuve manejando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Kelvin volvió a estar en medio de la polémica luego de una intervención policial esta mañana. Según pudo conocer RPP, el cantante de cumbia fue llevado a la comisaría de San Borja luego de un operativo de control de identidad cerca a la estación La Cultura del Metro de Lima.

La noticia de la intervención de Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, se da luego de la viralización de una fotografía en redes sociales donde aparece, supuestamente, esposado con el ademán de “detenido” por manejar en aparente estado de ebriedad.

En la instantánea, además, el cantante de 38 años está con las manos hacia atrás posando junto con un policía y con la misma ropa que usó en el velorio de Víctor Yaipén, fundador de Orquesta Candela, en el Ministerio de Cultura, lugar donde el propio John Kelvin se puso a conversar con la prensa usando la misma ropa con la que sale en la foto.

Asimismo, el equipo de RPP pudo ir a la comisaría de San Borja donde John Kelvin fue intervenido por manejar en supuesto estado de ebriedad. Sin embargo, este medio pudo corroborar que luego de hacerse el dosaje etílico, el resultado salió negativo lo que permitió el retiro del cantante de la dependencia policial a las 4 de la tarde, apróximadamente.

John Kelvin fue condenado y absuelto por agresión física y violación sexual a su expareja Dalia Durán. | Fuente: Instagram (johnkelvinoficial)

¿Qué dijo John Kelvin sobre la intervención policial en San Borja?

John Kelvin no se quedó callado y decidió pronunciarse sobre lo sucedido con el fin de aclarar las cosas y evitar las “difamaciones” en su contra. Por medio de un video difundido en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Me alejé del amor recalcó que se encuentra en libertad.

“Yo me encuentro libre, transitando como cualquier persona. Tuve una intervención saliendo de una reunión. Estuve manejando y yo, por respeto a los policías, acepté la intervención como cualquier ciudadano”, comenzó diciendo el exintegrante del Grupo 5.

En ese sentido, el cantante confirmó que fue a la comisaría de San Borja para el dosaje etílico, pero mencionó que la prueba de alcoholemia salió negativa con 0.27 grados sin llegar al mínimo requerido para una detención.

“Le dije a la Policía que había hecho un brindis pero que no había tomado. Claro que también estuvo mal, pero yo me sentía en condiciones de poder manejar porque sabía que solo había brindado, solo había compartido en ese momento, pero estaba bien. No ha sido una detención, ha sido una intervención protocolar”, concluyó.

John Kelvin tiene una orden de alejamiento de su expareja y madre de sus hijos Dalia Durán. | Fuente: Instagram (dalia_duran.oficial)

Las detenciones, denuncias y condenas de John Kelvin

John Kelvin tiene orden de alejamiento de Dalia Durán, su expareja y madre de sus hijos. Esto, debido a las denuncias que tiene en su contra por agresión física y violación sexual.

Kelvin ha sido protagonistas de diversos escándalos de agresión siendo condenado el 2022 por el Poder Judicial a 21 años de cárcel para luego ser absuelto y liberado un año después con una orden de cese de la prisión preventiva de 9 meses que venía cumpliendo en el penal de Lurigancho.

En noviembre del año pasado, John Kelvin fue detenido en la Comisaría PNP Sol de Oro tras una denuncia de agresión física que interpuso su actual pareja Glenda Rodríguez. Sin embargo, el cantante de salsa fue puesto en libertad y citado para investigaciones preliminares.

