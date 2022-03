Los actores Fausto Molina y Emanuel Soriano protagonizaron un beso en la miniserie 'Junta de vecinos'. | Fuente: Instagram: Emanuel Soriano

La televisión peruana fue testigo de un momento histórico ligado al argumento narrativo de las series y telenovelas que se producen en el país. La miniserie 'Junta de vecinos' incluyó una escena donde dos jóvenes homosexuales se dan un beso, dando un claro mensaje de aceptación frente a otras posturas sociales, las cuales se encuentran en constante debate.

El momento fue protagonizado por los actores Fausto Molina y Emanuel Soriano; este último recurrió a sus redes sociales para agradecer la oportunidad de interpretar a Gustavo, un personaje que le permitió llevar un mensaje de reflexión a través de las pantallas, sobre la discriminación y la realidad intolerante contra el colectivo LGTBIQ+.

"Agradecido por todas las personas que me han escrito y felicitado por mi interpretación en #JuntaDeVecinos. He tenido a uno de los mejores compañeros de escena para poder contar esta historia. Lo mejor que te puede regalar otro actor o actriz es su honestidad y su presencia en cada momento", dijo en el inicio de su publicación.

"He tenido varias oportunidades de interpretar personajes de la comunidad LGTBQI+ pero se inclinaban al estereotipo, o se estancaban en algo sin ningún cambio o simplemente no me conectaban. Con Gustavo fue diferente. Es un personaje con mucho temor a ser rechazado por ser él mismo, por ser su esencia", expresó.

REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

Soriano, consciente del impacto y las reacciones que iba a generar la escena, tenía previsto enfrentar dos posibles escenarios. Por un lado la gente que prentendía censurarlo y por otro los que podrían criticar su interpretación sin ser miembro del LGTBQI+.

"Interpretar un personaje como Gustavo era tener dos posibles frentes en contra mío. Las personas enquistadas en su pacateria, falta de empatía y llevadas por sus creencias religiosas que nada tienen que ver con lo espiritual y por otro lado la misma comunidad LGTBQI+ que me podría criticar de interpretar un personaje sin ser miembro de su propia comunidad. Del primer grupo pasó lo que esperaba y del segundo agradezco enormemente la acogida y la celebración", continuó.

CONECTAR CON LA SENSIBILIDAD

El actor también señaló que la mayoría de reacciones han sido positivas y resaltó la importancia de estar conectados de nuestra propia sensibilidad para entender las injustias de una sociedad machista.

“Me quedo con un mensaje que recibí anoche y que me conmovió mucho “Gracias, gracias, gracias. Estas ayudando a muchos y muchas que sufren en silencio de una manera que ni tú mismo entiendes. Gracias.” Y si, realmente que ni yo mismo entiendo pero que empatizo. Yo parto de mi propia sensibilidad y vulnerabilidad que es grande y a veces me pesa. Y que siendo hombre en un país machista estas propenso a un círculo de juicios y críticas simple y llanamente por conectar con tu sensibilidad".

"Parto de la empatía, de ponerme en todo sentido en el lugar de la otra persona, sin juicio alguno hacia sus acciones, sus sentimientos o pensamientos. Vivimos en una sociedad tan reprimida, cucufata, miedosa, mierdosa y desconfiada que entiendo su rechazo, pero al mismo tiempo espero su cambio sin imposición sino más bien por reflexión o experiencia”, concluyó.