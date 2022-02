Gustavo Bueno protagoniza la telenovela "Maricucha" junto a Patricia Barreto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Conocido por una larga carrera en el cine y la televisión, el actor Gustavo Bueno está de regreso en la pantalla chica como parte del elenco de "Maricucha" —telenovela protagonizada por Patricia Barreto que viene liderando el ráting— y de la nueva etapa de "Al fondo hay sitio", que se estrenará este año.

Su retorno, sin embargo, no lo exime de lanzar críticas hacia otras producciones. Así estas pertenezcan a la misma casa televisora, como es el caso de "Junta de vecinos", telenovela a la que el intérprete le dedicó una breve, pero contundente crítica recientemente.

En su comentario, Gustavo Bueno empezó refiriéndose a "Maricucha" como una comedia que "está bien hecha, dirigida por Ani Alva, que es una mujer muy capaz". Pero, acto seguido, la comparó con "Junta de vecinos", que se emite también por América TV.

"El guion [de 'Maricucha'] está bueno, antes de esa novela tenemos otra, que es terrible, inaguantable, la pasan antes, 'Junta de vecinos', es de la misma productora, pero 'Maricucha' está muy bien hecha, el elenco es muy bueno y está muy bien realizada", sostuvo a Magacín 247.



Como se recuerda, "Junta de vecinos" se estrenó en diciembre de 2021 y está producida por ProTV Producciones. Cuenta con un reparto encabezado por la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la actriz argentina Bárbara Torres, además de intérpretes nacionales como Miguel Iza, Andrés Wiese, Sergio Galliani, Karina Jordán, Ximena Palomino, Michelle Soifer, entre otros.

Gustavo Bueno sobre regreso de "Al fondo hay sitio"

Por otro lado, Gustavo Bueno también se refirió al esperado retorno de "Al fondo hay sitio". Entre los temas que trató, hizo hincapié en que no habrán exchicos 'reality' dentro del elenco como respuesta a las especulaciones de que Andrea San Martín y Nicola Porcella se sumarían.

Quien dará vida nuevamente a don Gilberto Collazos en la serie afirmó: "Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad".

En respuesta a su compañero de roles, Adolfo Chuiman, otro de los actores confirmados en la nueva temporada de "Al fondo hay sitio", dijo al diario El Popular: "Gustavo es un bandido [risas] (...) Todo depende del papel que le den. Si tiene condiciones, creo que está bien".

Lo que sí está confirmado para la nueva etapa de "Al fondo hay sitio" es que las grabaciones iniciarán en abril, según adelantó el propio Chuiman. A inicios de febrero, Gigio Aranda también comentó a RPP Noticias: "Recién empiezan algunas cabezas a ponerse a trabajar a comienzos de febrero. Y ya, el contenido, debemos empezar a trabajarlo en marzo".

¿"Al fondo hay sitio" estará conectada con "De vuelta al barrio"?

Una de las últimas sorpresas que dejó el 2021 en los televidentes peruanos fue el anuncio de que "Al fondo hay sitio", la recordada teleserie que dejó de emitirse hace más de cinco años, volvería a la pantalla chica en 2022 con una nueva temporada.

Su retorno fue confirmado con un avance, en el que pudo verse a algunos personajes conocidos de la antigua producción —Peter, Madame Francesca, Pepe, Teresita, don Gilberto, Joel, Félix y Tito— llegar al escenario de "De vuelta al barrio", precisamente a la mansión de Malena.

¿Hay una conexión entre una ficción y otra? Al respecto, el guionista Gigio Aranda, creador de la historia de Malena y Pichón y quien encabezará el guion de la nueva etapa de "Al fondo hay sitio" en reemplazo de Efraín Aguilar, contó a RPP Noticias que ambos títulos se conectaron "de casualidad". "Cualquier cosa puede pasar", dijo.

¿Eso quiere decir que compartirán un hilo narrativo; que habrá, por ejemplo, un Pedrito en "Al fondo hay sitio"? "No necesariamente", indicó Aranda. "Quizás hubiera habido eso si hubiéramos mantenido las épocas diferentes. Y a lo mejor habríamos visto a un Pedrito de 50 años", matizó.

