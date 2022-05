La actriz Emilia Drago concursó en el programa "El gran show" en 2013. | Fuente: Instagram / Emilia Drago

Nueve años han pasado desde que Emilia Drago se coronó como la ganadora de la novena temporada de "El gran show", programa de baile conducido por Gisela Valcárcel. Su paso por este 'reality' le dejó una serie de recuerdos, algunos no muy gratos, que la actriz trajo a colación en una reciente entrevista.

Era el 2013 y la intérprete había debutado en el cine gracias a su papel en "Asu Mare", que le llegó luego de haber formado parte de diversas telenovelas peruanas. Su ingreso al espacio televisivo de baile, por tanto, la encontraba en uno de sus mejores momentos.



Sin embargo, según recordó en una entrevista con el canal de YouTube, "Soy Jackie Ford", no todo fue color de rosa. En la primera edición que participó, la experiencia resultó "más feliz" para ella. "La segunda [edición] fue muy intensa", repuso de inmediato.

Cuando habló de la segunda edición, Emilia Drago se refería a "Reyes del show", nuevo nombre que recibió "El gran show" en su temporada 11 y en el que la actriz quedó finalmente en tercer puesto.

En 2021, Emilia Drago concursó en la segunda temporada de "Reinas del Show", pero debió retirarse por una fractura en la costilla. | Fuente: Instagram

Emilia Drago: "Es una competencia, pero también un show"

Cuando Emilia Drago calificó de "súper intenso" a "Reyes del show", aludía a la atmósfera de alta competencia en la que los concursantes estaban inmersos. "Los participantes se jalaban las extensiones... los y las [participantes]", precisó.



La actriz de la miniserie "Un día eres joven" recordó, principalmente, los desencuentros que tuvo con Sheyla Rojas. "Yo pasé por varias etapas con Sheyla", sostuvo. "En ese momento estaba muy molesta, muy indignada, me fastidiaba mucho por qué ella era así", agregó.

Y es que Emilia Drago reconoció que se tomaba de manera más relajada la rivalidad que creaba el 'reality'. "O sea, finalmente es una competencia, pero también un show. A mí, particularmente, en mi vida general, no me gusta tener esa sensaciónd e estar en guerra con alguien", contó.

Fue por esa razón que, al finalizar el año 2013, la actriz afirmó que le envió un mensaje a Sheyla Rojas, en el que buscó limar asperezas. "Le digo: 'Qué pena que terminó todo así, quiero que sepas que te deseo lo mejor...'. Yo con eso sentí que ya... No me acuerdo [si me respondió]", detalló.

La polémica con Carlos Cacho

Asimismo, Emilia Drago repasó la polémica que tuvo con Carlos Cacho, quien formó parte del jurado de "El gran show" y en una de las presentaciones en que ella bailó un tema de cumbia, le dijo que "tenía doble responsabilidad" al salir a la pista por "ser blanquita".

"Hay juegos y juegos. Juegos que se arman como cualquier programa de 'reality'. Pero eso no fue armado. Fue una metida de pata por parte de Carlos Cacho que siempre la recordarán. No creo que le importe", sostuvo la también bailarina.

Según ella, en aquel momento no se daba cuenta de que, probablemente, el miembro del jurado estaba actuando para la pantalla chica. "Me di cuenta después... Y sí me afectó, porque jamás había tenido una exposición como salir en los periódicos", dijo.

Luego, añadió: "A la vez, también de mi parte, fue bonito, porque la gente estaba de mi lado. Porque fue una burrada lo que dijo él".

Pese a estas experiencias, Emilia Drago aseguró que le encanta "el programa de Gisela [Valcárcel]". Inclusive, participó en septiembre de 2021 en "Reinas del Show", pero debió retirarse de la competencia tras fracturarse una costilla en pleno ensayo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 12 ¿Es BETTER CALL SAUL mejor que BREAKING BAD?

En este episodio no vas a tener una simple reseña de la serie protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seahorn. Por el contrario, intentamos buscar la respuesta a una pregunta que seguro también ronda tu cabeza: ¿la precuela de "Breaking Bad" ha superado a la serie original? Renato y Diego conversan previo al estreno de la estupenda serie de AMC.